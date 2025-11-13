Álvaro Peña, jugador del Racing de Ferrol: “El equipo mejora y aún lo hará más”

Álvaro Peña se prepara para lanzar un córner ante el Arenteiro ALFAQUÍ

Poco a poco, paso a paso, el Racing sigue avanzando en su ensamblaje. “El equipo está creciendo, mejorando, cerca de donde queremos estar”, lo describe el centrocampista Álvaro Peña. Y con victorias como la del sábado pasado frente al Arenteiro, con más fuerza. “Lo importante es que se vea que el equipo mejora... y yo creo que es así. El Racing, además, va a seguir mejorando”, añade el mediocentro vasco, algo fundamental en una plantilla casi totalmente nueva.

“Todo el mundo sabe cuál es nuestro objetivo”, dice el centrocampista llegado del Andorra antes de exponer que “lo importante es saber qué equipo queremos ser y lo que queremos que se vea sobre el terreno de juego. Pero para llegar a eso hay que construirse, ir mejorando día a día, fin de semana a fin de semana. Y eso es lo que al final va a hacer que estemos donde queremos”.

La primera ocasión para demostrarlo es este domingo ante el Zamora un partido para el que Álvaro Peña anuncia que “estamos con muchas ganas de que llegue el encuentro para que sea un Racing reconocible, con ambición, ganas y energía”. Y, además, para volver a jugar en A Malata –“es una suerte para nosotros que venga tanta gente a apoyarnos”, describe–. Ahí es donde el cuadro verde pretende tener su principal vivero de puntos y donde el futbolista reconoce que “lo único que tenemos que hacer es seguir dando lo que la gente pide: un grupo con hambre y ganas de estar arriba”.

Él, uno de los protagonistas de las acciones a balón parado que tanto rédito le están dando al cuadro verde en lo que va de campeonato –lleva tres asistencias–, no le da una especial importancia a que los rivales estén más pendientes que antes de esas situaciones “nosotros nos centramos en lo nuestro”, insiste–. De ahí que, desde la base de que “nosotros le damos mucha importancia”, muestre que la intención es la de “seguir por esa camino... e incluso mejorarlo para que nos dé más goles y más puntos”.

Adversario

También el Zamora, rival de este domingo, es un equipo en construcción... aunque de otra manera. Desde hace días con nuevo entrenador –Óscar Cano ha ocupado la vacante dejada por Juan Sabas–, Álvaro Peña cree que esta varación puede suponer una motivación para la plantilla en el día a día. “Tener una idea nueva es un aliciente”, explica antes de apuntar que “conocemos a su entrenador, cuál es su idea y lo que busca, que es algo muy reconocible. Pero nosotros, en casa, tenemos que ser capaces de dominar el partido aunque sea difícil”, expone.

Tras dejar escapar por dos veces la posibilidad de ser líder del grupo 1 de Primera RFEF, el cuadro verde quiere aprovecharse ahora del enfrentamiento entre Tenerife y Celta Fortuna para volver a acercarse a la primera plaza. “Pero no es algo que nos obsesione”, dice el futbolista antes de reconocen que lo que de verdad les importa es seguir creciendo.