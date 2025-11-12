Parera y Ramón, las chispas del Racing de Ferrol en Ourense

El lateral racinguista, durante el encuentro en Espiñedo Alfaquí

Hay victorias que llegan con cierto regusto amargo y hay otras como la que el pasado sábado cosechó el Racing de Ferrol en el terreno de juego de Espiñedo ante el Arenteiro que hacen que el brillo ferrolano tenga una especial intensidad.

Fue un triunfo colectivo, con David Pérez tomando el relevo en el mando de la nave verde ante la sanción de Pablo López, y en el que asimismo hubo varios faros que alumbraron el camino del conjunto de A Malata hacia un muy necesario y trabajado triunfo.

Y si bien los tres puntos fueron de todos y cada uno de los que entraron en el campo, así como de los que se quedaron en el banquillo, las exigencias del guion de cada jornada llevan a personalizaciones que, en su esencia, sirven para premiar la tarea de toda la plantilla. Álvaro Ramón y el meta Miquel Parera fueron dos de esas chispas que se transformaron en hoguera en el campo ferrolano, prendiendo fuego a la mecha de un Racing que sigue en la pelea.

Constelación verde

El lateral de Ponferrada fue el encargado de abrir el marcador en el siempre complicado campo de O Carballiño. Y lo hizo con una diana para recordar. Un disparo con el que el jugador “limpió” la escuadra de la portería defendida por Diego García que, a pesar de su estirada, nada pudo hacer para detener el obús del futbolista del Racing.

Era el añadido de la primera mitad y con esta diana y su actuación durante los restantes minutos del partido ante la formación ourensana, el jugador se hizo un sitio como uno de los destacados de undécima jornada liguera en el grupo uno de Primera RFEF.

Su ejercicio de precisión sobre la portería rival lo llevan a ser uno de los cuatro mejores goles del fin de semana en la categoría, acompañando a otras espectaculares actuaciones como fueron las de otro Álvaro, Bustos, del Real Murcia ante el ahora Nàstic de Cristóbal Parralo –que todavía no pudo estar en el banquillo por sanción–; la de Luis Pareja con el Mérida en su duelo ante el Real Madrid Castilla y la de Unai Ropero –Hércules– con su diana ante el CE Europa y que les valió la victoria. Asimismo, Ramón entró con galones en un once ideal en el que también está otro viejo conocido de la afición racinguista, el moañés Raúl Blanco.

Otro de los destellos que cegaron en Espiñedo fue la actuación del meta Parera. Si bien su actuación fue sobresaliente durante todo el duelo, el de Manacor se llevó el “Óscar” gracias a su espectacular doble parada en el lanzamiento del penalti ejecutado por Mingo. La primera para atajar la propia pena máxima y la segunda, cambiando de lado con movimiento felino, en el rechace ejecutado por este mismo jugador.

El portero frenó en seco un posible despertar ourensano y allanó el camino a la victoria racinguista. Estas manos salvadoras le sirvieron también al balear para entrar en el ranking de las mejores paradas de esta citada undécima jornada, junto con Fran González –Castilla–, Mikel Santos –Athletic Club B– y Lucho García –Cartagena–. Una dupla verde de piernas y manos que llevaron a los verdes, de nuevo, a aplaudir y saltar tras un nuevo triunfo.