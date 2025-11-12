Mi cuenta

El Racing de Ferrol-Mérida podría cambiar de fecha y hora

El encuentro estaba fijado para el domingo a las 12.00 horas

Redacción
12/11/2025 12:20
Racing contra Tenerife
El Racing cerrará la sesión futbolera del sábado
Emilio Cortizas

Apenas tres días desde que se anunciase la fecha para disputar el encuentro el Racing de Ferrol y el Mérida, el conjunto de la ciudad naval señaló en un principio a través de sus redes sociales que habría un cambio de fecha y hora. Un cambio que habría confirmado el propio conjunto extremeño hace unos minutos, a la espera de confirmación oficial. En un primer momento, este duelo estaba previsto para el domingo 30 a las 12.00 horas, mientras que ahora se jugará el sábado 29 a las 21.00 horas.

Esta modificación horario no gustaría a la parroquia racinguista, ya que esperaba acudir en masa el domingo para presenciar este choque correspondiente a la decimocuarta jornada de Primera Federación. Con todo, la afición verde, como ya ha demostrado en otras ocasiones, no dejará tirado a su equipo e irá en masa.

Con esta posible nueva fecha, el cuadro dirigido por Pablo López tendría un día menos descanso después de jugar el domingo anterior contra el Barakaldo (16.00 horas). Con todo, podría ganarlo antes del duelo de la segunda ronda de la Copa del Rey contra el Huesca, que se jugará entre el 2 y el 4 de diciembre.

