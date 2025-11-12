El Racing de Ferrol y una Copa para iniciar diciembre
El equipo local engalanará A Malata para recibir al Huesca el martes día 2
Un dos por uno vivió en la jornada de hoy el Racing de Ferrol. Al cambio de fecha y horario anunciado de manera momentánea por la entidad verde en sus redes, también publicado posteriormente por el Mérida y confirmado por la Real Federación Española de la disciplina, se unió la publicación de cuándo va a disputar el conjunto del Pablo López la segunda ronda de la Copa del Rey.
Si el martes se conocía que era el Huesca, de Segunda División, el rival a batir por los verdes en el torneo del KO, la incógnita era saber en qué momento se iba a disputar ese partido. Una ecuación que se resolvió hoy miércoles, con el ente federativo publicando el listado de los 28 duelos que conformarán esta nueva fase copera.
El duelo entre ferrolanos y oscenses será, junto con el que protagonizarán Numancia y Mallorca, Quintanar del Rey y Elche, y Cieza Levante, el encargado de abrir el calendario de choques, al estar fijado para el martes 2 de diciembre a las 19.00 horas en A Malata.
Este partido quedará "encajado" entre el citado encuentro ante el Mérida, el sábado 29, y el que disputarán esa misma primera semana de diciembre ante el Cacereño, todavía pendiente de fijar. Una nueva y exigente semana para los de Pablo López que esperan llegar al corto parón navideño "vivos" tanto en la liga como en la Copa.