El Huesca será el rival del Racing de Ferrol en la Copa del Rey

Captura del vídeo del sorteo RFEF

El Huesca será el rival del Racing en la segunda ronda de la Copa del Rey, cuyos emparejamientos se sortearon este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Se trata de un equipo que ocupa la decimoctava posición en el campeonato liguero de Segunda División.

Por ser un equipo de superior categoría, este eliminatoria, que se resolverá a partido único, se disputará en el campo de A Malata.

El encuentro se jugará entre el martes 2 y el jueves 4 de diciembre. Antes, el cuadro verde se enfrentará al Mérida el domingo 30 de noviembre (12.00 horas) y visitará al Cacereño el fin de semana del 5 y 6 del último mes del año.