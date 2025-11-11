A la venta las entradas para presenciar el partido entre el Racing de Ferrol y el Zamora

El estadio de A Malata espera registrar una gran entrada EMILIO CORTIZAS

Desde las 14.00 horas de este martes están a la venta las entradas para presenciar el partido que este domingo enfrenta al Racing y al Zamora. Este encuentro, correspondiente a la duodécima jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF, se disputará este domingo, a partir de las 18.45 horas, en el estadio de A Malata.

Las localidades, que pueden adquirirse tanto de manera presencial -en las oficinas de A Malata, hasta el jueves de 10.00 a 16.30 horas y el viernes entre 10.00 y 13.30- o de forma online -a través de la página web del club-, tienen un coste de 25 euros (Tribuna), 20 (Preferencia) y 15 (Fondos). Los sectores 10 u 11 del Fondo Norte quedan reservados para la afición visitante.

Las taquillas del estadio de A Malata, ubicadas en la grada de Preferencia, abrirán desde una hora antes del comienzo del partido para la venta de entradas.