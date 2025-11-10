El Racing de Ferrol espera un rival de Segunda

Álvaro Giménez, tras el pase contra el Langreo ALFAQUÍ

El Racing conocerá este martes quién es su rival en la segunda ronda de la Copa del Rey. Tras la agónica clasificación lograda en la tanda de penaltis de la eliminatoria que lo enfrentó al Langreo –“conseguimos que a A Malata vaya a venir un equipo del fútbol español”, recordaba el entrenador racinguista, Pablo López, lo que era importante de aquel encuentro–, el equipo ferrolano estará en el sorteo de esta ronda del torneo KO, que se celebrará a las 13.00 horas de este martes en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol (la sede que la RFEF tiene en la localidad madrileña de Las Rozas), sabiendo que se enfrentara a un rival de Segunda División.

En este sorteo se determinarán los 28 emparejamientos que dan forma a esta segunda ronda copera, que se resolverá a partido único en el feudo del equipo de inferior categoría. Los ganadores pasarán a los dieciseisavos de final, fase en la que se unen los cuatro participantes de la Supercopa (Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao). Los encuentros se disputarán entre el martes 2 y el jueves 4 del próximo diciembre.

Criterios

Nuevamente se aplicará un criterio de proximidad geográfica para establecer los emparejamientos de esta segunda eliminatoria. En este caso, el Racing está encuadrado en el grupo 1, formado por un total de 28 equipos de la zona norte de España. Y, puesto que la otra condición es la de cruzar a los equipos de menor categoría con los de mayor, a partir de que se conozca el rival del Ourense CF –que será el primero en saber qué escuadra de Primera División va a ser su rival– se irán emparejando a los otros equipos que formen parte del este sorteo.

Así, las escuadras de Tercera y Segunda RFEF se cruzarán con los de la máxima categoría nacional y los de Segunda y Primera RFEF –entre ellos el Racing– con los de Segunda División. Así que el adversario frente al que el equipo ferrolano se jugará a los diecisesavos de final del torneo del KO saldrá del bombo en el que van a estar estos equipos: Mirandés, Racing de Santander, Eibar, Sporting de Gijón, Burgos, Deportivo, Cultural Leonesa, Huesca, Zaragoza y Andorra. Cualquiera de ellos, por su condición de rival de Segunda, tendrá que venir a A Malata a jugarse su clasificación.