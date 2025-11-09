El primero de muchos para Miquel Parera y Edgar Pujol

El meta, aplaudiendo a la afición al final del encuentro Alfaquí

Hubo varios héroes en la tarde de ayer en O Espiñedo en un encuentro en el que el conjunto del Racing de Ferrol se puso de nuevo el traje los tres puntos y el de goleador. Dos de estos jugadores que portaron capa fueron el meta Parera y el defensa internacional Edgar Pujol que, además, abrió su cuenta anotadora con la camiseta racinguista. Una fiesta individual y especialmente colectiva en un campo arenteirano que hasta la llegada de los de Pablo López no sabía lo que era perder delante de sus aficionados.

Los locales rompieron así una racha positiva y los visitantes, una negativa. Esa en la que los verdes sumaban una todavía no preocupante senda de dos duelos sin ganar y casi 300 minutos sin anotar. Y ahí llego, primero, Álvaro Juan para tranquilizar ánimos, posteriormente Pujol para encauzar el duelo y el portero Parera para poner la sentencia. El internacional dominicano mostró su alegría, más que por su debut como goleador verde, por lo que supuso esta diana para su formación en un momento clave, de la competición y del partido. “Estoy más contento por el partido que ha hecho el equipo. Hemos estado sólidos", señalaba el jugador que, asimismo quiso aprovechar la ocasión para “felicitar a Parera por el penalti. A seguir con esta dinámica”.

Un camino trabajado de manera previa para que, como señala el propio Pujol, cuando se dé la ocasión de poder anotar a balón parado, como así fue “que salgan las cosas”. Una segunda diana con la que, si bien dio cierta tranquilidad al grupo racinguista en el complicadísimo campo de O Espiñedo, no bajó su guardia ni su ambición. “Después nos tomamos igual el partido. Hay que estar muy serio siempre y aunque marques el tercero, el cuarto... siempre atento a lo que pueda hacer el rival”, señalaba un Pujol que esta semana regresa con su selección –”es un orgullo, una alegría”–.

El jugador abría una cuenta anotadora en la que “espero que lleguen muchos más” y lo hizo en un completo partido de los suyos en un “campo en el que el rival no había perdido. Hemos trabajado bien defensivamente y ha sido una de las claves. En ataque hemos estado bien y tenido ocasiones”, subrayaba.

El soplo de Roberto

Y mientras que Pujol inscribía su nombre como el noveno goleador racinguista, su comapñero Parera impidió que Víctor Mingo anotase su sexto con el Arenteiro. El portero verde repartió el éxito de su gran parada con Roberto Valeiro, entrenador de porteros, deteniendo una pena máxima que “el estudio previo de Roberto ha tenido muchísimo que ver. De hecho, él me ha dicho dónde lo iba a tirar”, confesaba el guardameta, “él, con su trabajo, y los porteros, somos un miniequipo dentro del equipo y hay que confiar los unos en los otros.”.

Y si el jugador confió ciegamente en el técnico, también lo hizo en sus reflejos, frenando un rechace del propio Mingo en esa segunda oportunidad. “Ahí es ir a tapar lo que puedas de portería, porque el balón se quedó muerto ahí y por suerte he estado rápido y he podido pararla”, contaba el portero.

Una gran actuación seguida de cierto suspense debido a una posible revisión y quizá repetición, si bien la posición de Parera era la adecuada y su doble parada “legal”. “Esperaba que no se revisase. Y al final no, estuve bien”, decía aliviado el jugador racinguista en el campo del Arenteiro arropado por casi 300 aficionados verdes. Una hinchada que celebró la actuación del portero de Manacor, ya que frenando esta clara opción de 1-2, el triunfo se acercaba mucho más al bando de la ciudad naval. “Estaba claro que si encajábamos ese penalti los últimos minutos se hubiesen hecho más complicados. Es un campo muy difícil, donde ellos aprietan mucho. A esta victoria hay que darle muchísimo valor”, sentenciaba el alado portero.

Con ocasiones para prácticamente sentenciar con el 0-3, esta tercera diana no pudo desgraciadamente llegar, por lo que la inquietud seguía estando presente en el terreno de juego ourensano. “En esta categoría hasta que no está el partido acabado no te puedes dar por vencedor”, señalaba un Parera que sí que pudo celebrar con sus compañeros la victoria.

El Racing ha vuelto al inicio de la buena dinámica, con goles y con portería a cero -un último aspecto que no sucedía desde el duelo ante el Guadalajara-. “Le da mucho valor al trabajo del equipo, porque son cosas de todos”, recordaba el jugador. Dos aspectos enmendados en un sólo partido –anotar y no ser anotado– que refuerzan el trabajo de equipo. “Venir aquí y hacer un partido como el que hemos hecho y ganar, refuerza el trabajo diario, que es donde nos tenemos que fijar, sabiendo que tenemos muchísimo margen de mejora".