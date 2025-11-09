El domingo más “animal” del Racing de Ferrol

Los jugadores racinguistas conocieron el día a día de este centro | cedida Cedida

No fue una mañana como otra en las instalaciones del refugio de animales mancomunado de Mougá. Con motivo del Día Internacional de la Adopción, jugadores y cuerpo técnico del Racing de Ferrol visitaron este centro, gestionado por la firma +Cuidados –con convenio de colaboración con asociación NarónKan con un programa de voluntariado–, en donde esperan su nuevo hogar más 180 animales –gatos, perros, cabras, ovejas, gallinas...–.

Hasta allí acudió la familia racinguista, que pudo acercarse a estos animales, incluso disfrutar de un agradable paseo, todo ello a través de su Fundación Racing Club Ferrol. Una campaña de sensibilización en colaboración con el centro de Mougá que bajo el lema “Conexión racinguista: Haz match”, quiere fomentar la adopción y promover el bienestar animal en toda Ferrolterra.

Muchos jugadores vivieron de cerca esa conexión en un refugio que ofrece asistencia permanente a las autoridades en recogida de animales y en la atención de situaciones de emergencia o vulnerabilidad, colaborando con los cuerpos de seguridad del Estado y servicios municipales, con un importante papel en el control de colonias felinas. Un lugar de tránsito y recuperación de estos animales con la adopción como objetivo, entregándose identificados, desparasitados, vacunados y esterilizados. Una visita que, quizá, puede terminar con alguno de estos en casa racinguista.