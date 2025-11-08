Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

En Directo | Arenteiro-Racing de Ferrol

El conjunto de Pablo López quiere romper su racha de dos derrotas seguidas

Iago Couce
Iago Couce
08/11/2025 15:15
Directo Arenteiro Racing
Arenteiro
0-0
Racing de Ferrol
5'
Primera parte

Detiene Parera

Lo intentó Julen Jon desde lejos, pero estuvo muy bien el meta balear del Racing

4'
Primera parte

Sin peligro

Despeja muy bien Chema Rodríguez

3'
Primera parte

Tercer córner para el Arenteiro

Mal pase atrás de Álvaro Ramón, que se marcha por línea de fondo

2'
Primera parte

Nuevo córner

Segundo saque de esquina para el Arenteiro

2'
Primera parte

Sin peligro

Parera se hace sin problemas con el centro

1'
Primera parte

Primer córner

Buen centro de Ferreiro, que Parera tiene que enviar al córner

1'
Primera parte

Comienza el partido

Ya rueda el balón en Espiñedo. El Arenteiro tiene la primera posesión

La afición no falla

Los hinchas racinguistas ya están listos para animar a su equipo. Así lo muestra Raúl Villares. 

Punto de inflexión

Este encuentro puede suponer un cambio de tendencia para los dos equipos, por lo que es previsible que no se guarden nada desde el primer minuto.

A vestuarios

Se retira el Racing del campo

Ambiente duro

Pascu, ex del Arenteiro, aseguró que el equipo está listo para la presión que ejercerá la afición del club de O Carballiño

La palabra de Pablo López

El técnico coruñés señaló que el Racing tiene que su equipo debe mostrar personalidad ante el Arenteiro. Descubre todo lo que dijo.

Regreso a casa

Hasta cuatro integrantes del conjunto verde regresarán a la que fue su casa. Descubre quiénes son aquí.

Salta el Racing a calentar

Los futbolistas verdes ya se están ejercitando sobre el cesped ante la ovación de sus aficionados

Mal en los derbis

Al Racing de Ferrol no se le están dando nada bien los partidos contra equipos gallegos. De momento, no ha conseguido ganar ninguno de los tres que ha disputado.

Porteros al campo

Los guardametas de Racing y Arenteiro ya están sobre el verde para empezar sus ejercicios de calentamiento

Once del Arenteiro

El conjunto de O Carballiño saldrá con: Diego García; Luca, Gorka, Brais Val, Ferreiro, Diego M. Julen Jon, Aguza, Mingo, Jordan y Martín Ochoa.

Once del Racing

El conjunto ferrolano saldrá con: Parera; Migue Leal, Edjar Pujol, Chema Rodríguez, Álvaro Ramón; Álvaro Peña, Sergio Tejera; Álvaro Juan, Jairo Noriega, Pascu y Antón Escobar

La previa

El Racing se presenta a este partido después de encadenar dos derrotas seguidas. El Arenteiro, por su parte, busca salir de la zona peligrosa. Descubre las claves del partido.

¡¡Bienvenid@s!!

¡Hola a tod@s! Falta una hora para que comience un derbi gallego. En esta ocasión, el Racing visitará Espiñedo para medirse al Arenteiro

Te puede interesar

El ideal gallego

Así fue la presentación de Pablo López, nuevo entrenador del Racing de Ferrol, con muchos titulares de Ansede
Redacción
El ideal gallego

Así fue el adiós de Carlos Mouriz del Racing de Ferrol
Redacción
El ideal gallego

En directo: Gala del 25 aniversario de Diario de Ferrol en el teatro Jofre
Marta Corral
El ideal gallego

Todos los resultados de la jornada electoral en Diario de Ferrol
Redacción