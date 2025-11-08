En Directo | Arenteiro-Racing de Ferrol
El conjunto de Pablo López quiere romper su racha de dos derrotas seguidas
Detiene Parera
Lo intentó Julen Jon desde lejos, pero estuvo muy bien el meta balear del Racing
Sin peligro
Despeja muy bien Chema Rodríguez
Tercer córner para el Arenteiro
Mal pase atrás de Álvaro Ramón, que se marcha por línea de fondo
Nuevo córner
Segundo saque de esquina para el Arenteiro
Sin peligro
Parera se hace sin problemas con el centro
Primer córner
Buen centro de Ferreiro, que Parera tiene que enviar al córner
Comienza el partido
Ya rueda el balón en Espiñedo. El Arenteiro tiene la primera posesión
Punto de inflexión
Este encuentro puede suponer un cambio de tendencia para los dos equipos, por lo que es previsible que no se guarden nada desde el primer minuto.
A vestuarios
Se retira el Racing del campo
Ambiente duro
Pascu, ex del Arenteiro, aseguró que el equipo está listo para la presión que ejercerá la afición del club de O Carballiño
La palabra de Pablo López
El técnico coruñés señaló que el Racing tiene que su equipo debe mostrar personalidad ante el Arenteiro.
Regreso a casa
Hasta cuatro integrantes del conjunto verde regresarán a la que fue su casa.
Salta el Racing a calentar
Los futbolistas verdes ya se están ejercitando sobre el cesped ante la ovación de sus aficionados
Mal en los derbis
Al Racing de Ferrol no se le están dando nada bien los partidos contra equipos gallegos. De momento, no ha conseguido ganar ninguno de los tres que ha disputado.
Porteros al campo
Los guardametas de Racing y Arenteiro ya están sobre el verde para empezar sus ejercicios de calentamiento
Once del Arenteiro
El conjunto de O Carballiño saldrá con: Diego García; Luca, Gorka, Brais Val, Ferreiro, Diego M. Julen Jon, Aguza, Mingo, Jordan y Martín Ochoa.
Once del Racing
El conjunto ferrolano saldrá con: Parera; Migue Leal, Edjar Pujol, Chema Rodríguez, Álvaro Ramón; Álvaro Peña, Sergio Tejera; Álvaro Juan, Jairo Noriega, Pascu y Antón Escobar
La previa
El Racing se presenta a este partido después de encadenar dos derrotas seguidas. El Arenteiro, por su parte, busca salir de la zona peligrosa.
¡¡Bienvenid@s!!
¡Hola a tod@s! Falta una hora para que comience un derbi gallego. En esta ocasión, el Racing visitará Espiñedo para medirse al Arenteiro