El Racing de Ferrol disipa las dudas (0-2)

Vuelve el Racing a disfrutar del sabor de la victoria. La conseguida en el partido que lo enfrentó al Arentero (0-2) le permite celebrar su primera éxito del campeonato en un duelo de rivalidad autonómica, pone fin a la racha de dos derrotas que venía de encadenar y le permite mantenerse en la zona alta de la tabla clasificatoria. Fue todo lo conseguido con un triunfo que deja atrás posibles dudas que pudiese haber, sino que confima que la escuadra de la ciudad naval está llamada a estar entre los mejores del grupo 1 al final de la liga regular para, a partir de ahí, luchar por el retorno al fútbol profesional español.

Tres córners forzados en menos de cinco minutos dieron cuenta de que el Arenteiropretendía imponer su estilo para llevarse la victoria. Enfrente, el Racing apostaba por recuperar la pelota lo más arriba posible para, a partir de ahí, transitar con velocidad. Pero en realidad a sus intentos les faltó la precisión necesaria a la hora de finalizar, bien a través de dar un último pase o en el remata, como el que Álvaro Juan mandó alto en boca de gol tras un pase de Pascu desde la línea de fondo por la banda izquierda a los diez minutos.

Poco a poco el partido se fue tranquilizando, lo que se tradujo en que el Arenteiro llegase con menos asiduidad a la portería contraria. Mientras, el equipo ferrolano se adueñó de la posesión de la pelota, con el objetivo de encontrar huecos a través de los cuales generar ocasiones. Y. a pesar de que no consiguió generar demasiado peligro, a punto estuvo de encontrar un penalti en una acción que, después de ser revisada en vídeo por la caída de Antón Escobar, se quedó finalmente en nada tras la acción defensiva de Gorka Pérez.

Y si la primera reclamación del videoarbitraje no sirvió para nada, la segunda –esta vez realizada por el Arenteiro– tampoco encontró el premio dese. Así que el partido parecía que iba a llegar el descanso con el empate inicial... hasta que una acción que parecía insignificante dejó la pelota a pies de Álvaro Ramón, que disparó desde la frontar en dirección a la escuadra para hacer que el Racing llegase al intermedio en ventaja en el marcador.

Y por si este golpe no hubiera sido suficiente, el segundo llegó nada más empezar la segunda mitad. Fue a través de una acción a balón parado en la que Edgar Pujol remachó en el segundo palo una pelota servida por Álvaro Juan desde la derecha. Así que en menos de cinco minutos –los finales del primer acto y los iniciales del segundo–, el conjunto de la ciudad naval dejó el encuentro casi visto para sentencia para lo que iba a ser su primera victoria en un derbi autonómico de lo que va de campeonato.

A partir de ahí se combinaron la falta de pegada de la escuadra local con la tranquilidad adquirida por la formación de la ciudad naval gracias a los dos goles anotados. Así que los intentos del Arenteiro no llegaron a suponer peligro para la portería racinguista ni las contras que montaba la ezcuadra visitante cada vez que recuperaba la pelota finalizaron de la manera esperada.

Así que el encuentro discurría sin que hubiese movimientos de importancia en el marcador. Los minutos finales del encuentro fueron casi de trámite, porque ni una ni otra escuadra tenían cosas que decir al resultado que se registraba. Solo esperar al pitido final para encadenar otra jornada más, y ya son ocho, sin conocer la victoria. Mientras, para la escuadra de la ciudad naval fue el dejar atrás la racha de dos derrotas que venía de encadenar y celebrar su primera victoria del campeonato en un derbi, algo que aún no había logrado.