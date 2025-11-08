David Pérez, entrenador del Racing de Ferrol: "Todos los jugadores hicieron un partidazo"

David Pérez, en una imagen de archivo Emilio Cortizas

Después de tres derbis sin conocer la victoria, ésta por fin llegó a la cuarta. El Racing de Ferrol superó al Arenteiro fruto de su buen hacer y su puntería. Además, como destacó David Pérez, segundo entrenador del conjunto verde, "los jugadores hicieron un partidazo, tanto los titulares como los suplentes".

Para el segundo de Pablo López, que no se sentó en el banquillo por su sanción, el equipo, "durante toda la semana mostró mucha hambre para llevarse la victoria. Todos fueron un bloque y marcaron en los momentos claves. Ahí estuvimos muy bien".

Con todo, a pesar del marcador, el preparador señaló que no "hay victorias cómodas en esta categoría. Tuvimos más ocasiones para marcar, pero no lo hicimos. También está la jugada del penalti, que es fundamental porque de conseguir ellos el gol, hubiesen colgado más balones al área y nos podrían crear muchas dudas".

Sin embargo, su equipo estuvo muy bien y seguro en las tareas defensivas y pudieron amarrar los tres puntos en un campo "en el que era muy difícil jugar porque no habían perdido y sólo habían encajado un gol contra el Barakaldo. El equipo tuvo mucha mentalidad y nos llevamos una alegría".

Con todo, Pérez ya piensa en el siguiente encuentro porque "la liga es muy larga. Pablo y yo hablamos mucho de todos los partidos y de ir mejorando. Nos importa el resultado, pero también el cómo ganamos y cómo jugamos. Esto es un maratón y hay que seguir".

Por último, el segundo entrenador del Racing también destacó el desplazamiento de la afición, algo que "con lo que estamos encantados. No podemos decir mucho más de ellos. Somos muy afortunados de tenerlos. Vamos a poner la mayor dedicación para que puedan disfrutar porque sabemos que ellos no van a fallar".