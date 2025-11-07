Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: “Debemos llevar este partido a donde nosotros queremos”

Pablo López conversa con el asistente Emilio Cortizas

“Tenemos que mentalizarnos del campo en el que vamos a jugar”. El entrenador del Racing, Pablo López, considera el partido frente al Arenteiro como una prueba de adaptación al escenario –“no tiene unas dimensiones pequeñas, pero parece más estrecho de lo que es porque las gradas y las vallas están muy cerca del campo”, precisa– y al rival –“pueden jugar desde atrás saliendo de tres, de buscar los desmarques de ruptura o de utilizar las transiciones”, enumera–.

De ahí que manifieste su voluntad de “llevar el encuentro a lo que nosotros queremos, que es lo verdaderamente importante”. Y para ello los futbolistas visitantes deben estar “al máximo de concentración y de actividad”. Será la manera de que el Racing sea el primero en ganar en Espiñedo –recinto que hasta ahora ha visto una victoria de los locales y cuatro empates–. “Es un campo en que es muy difícil ganar”, explica el preparador antes de recordar que en los cinco partidos que jugó allí solo el Barakaldo fue capaz de marcar un gol. “Es una información que hemos trasladado a los futbolistas, así que trataremos de imponer nuestro juego”, dice al respecto Pablo López.

Que el Racing haya perdido sus dos últimos partidos de liga –y lleve tres sin ganar si se cuenta el empate ante el Langreo en la Copa del Rey– no ha afectado a la plantilla a nivel psicológico. Al menos, así lo cree Pablo López, que recuerda que la plantilla “es muy madura, con experiencia y que sabe que en las temporadas hay tramos así”. Por eso recuerda que “esto es una competición de regularidad y aún quedan muchas jornadas para el final, así que esto no ha hecho mella entre los futbolistas de la escuadra”.