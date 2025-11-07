El Racing de Ferrol, a volver a empezar

La versatilidad de Saúl García mejora el rendimiento defensivo del equipo ferrolano EMILIO CORTIZAS

Hasta por dos veces ha dejado escapar el Racing la posibilidad de encaramarse a lo más alto de la clasificación del grupo 1 de Primera RFEF. Las derrotas ante Celta Fortuna –primero– y Tenerife –después– evitaron que el equipo ferrolano se situase en la primera posición. El caso es que ahora figura en la cuarta, a cinco puntos del liderato y con solo uno de renta sobre las plazas que ya no clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda. Así que en el partido que lo enfrenta el Arenteiro este sábado –16.15 horas, Espiñedo– pretende volver a la buena senda para asentarse entre los cinco primeros.

No será una tarea fácil para el cuadro verde a pesar de que el rival ocupe la antepenúltima plaza y acumule siete jornadas sin conocer la victoria. El campo en el que juega aún no ha visto perder a los suyos en lo que va de temporada, además de que solo ha registrado un gol de los visitantes en los cinco partidos que allí se han disputado. Así que el encuentro será una especie de prueba de adaptación para que el conjunto de la ciudad naval pueda sumar los tres puntos, algo para lo que tendrá que mostrar su cara más sólida y eficaz a lo largo de los noventa minutos que dure el compromiso.

Con toda la plantilla en condiciones –vuelve Álex Zalaya tras cuatro partidos de ausencia por lesión–, el Racing hará uso de la profundidad de su plantilla para presentar algunos cambios en su once titular y seguir siendo una escuadra competitiva. Será la manera de demostrar que está llamado a estar entre los mejores a pesar de pasar por malas rachas.

Derbis

Para el Racing este será el cuarto derbi del campeonato, un tipo de partidos en los que aún no ha sido capaz de ganar. “Es que en ellos no hay favoritos”, volvió a recordar el entrenador racinguista, Pablo López, para explicar que la rivalidad y el conocimiento mutuo influyen más que otra cosa en el resultado. Así que el equipo ferrolano espera poner fin hoy a su mala racha ante un adversario que tampoco ha ganado a ningún gallego.

Además, el cuadro verde volverá a estar respaldado por una afición que no se cansa de viajar para animar a los suyos. Esta vez serán más de trescientos los racinguistas que se den cita en el campo de Espiñedo para ayudar al equipo ferrolano a conseguir una victoria con la que volver a empezar una buena racha.