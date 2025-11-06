Arenteiro-Racing de Ferrol: combate para encontrar un punto de inflexión

Saúl García, durante el partido contra el Tenerife EMILIO CORTIZAS

De un lado estará el Arenteiro, al que las siete jornadas que lleva sin ganar –tres derrotas y cuatro empates– le han hecho pasar de la tercera posición a la antepenúltima, aunque a solo un punto de la zona de permanencia. Del otro, el Racing, que viene de encadenar dos derrotas que le han impedido auparse al liderato del grupo 1 de Primera RFEF y lo han bajado a la cuarta plaza, a cinco puntos de distancia de la primera y con solo uno de margen sobre los lugares que ya no dan acceso a los playoffs de ascenso a Segunda.

Así que en el combate que enfrenta mañana a la escuadra de Carballiño con la de Ferrol, ambos buscarán los tres puntos que los ayuden a acercarse a sus objetivos –la permanencia en el caso de los locales y la lucha por el ascenso al fútbol profesional en el de los visitantes–. Pero también a poner punto final a sus peores rachas de lo que va de campeonato, series que comprometen su día a día a corto plazo en la categoría de bronce del balompié nacional.

Local

El Arenteiro tratará de hacer valer para ello su fortaleza cada vez que juega en su campo de Espiñedo, donde ha sumado siete de los diez puntos que tiene en la tabla clasificatoria y donde todavía no ha perdido. De hecho, en los cinco partidos que ha disputado en su campo en lo que va de campeonato tan solo ha encajado un gol –se lo marcó el Barakaldo– y sus dos últimos duelos terminaron con empate sin goles, lo que confirma el potencial defensivo de la escuadra de esta localidad ourensana.

Mientras, el Racing tratará de hacer valer su capacidad como visitante. Hasta ahora ya ha logrado dos victorias a domicilio –en los feudos de los filiales de Real Madrid y Osasuna–, aunque su última salida se saldó con derrota –en el campo del Celta Fortuna–, lo que le hace estar en la octava plaza de la clasificación relativa a los encuentros que se disputan como visitante, con cinco goles a su favor y otros tantos en contra.

En los noventa minutos de juego que mañana van a enfrentar a Arenteiro y Racing en el campo de Espiñedo, los dos equipos intentarán encontrar el punto de inflexión que les haga superar el mal momento en el que encuentran en la actualidad. Será a partir de ahí cuando cualquiera de los dos contendientes pueda empezar a mirar hacia arriba para acercarse a las metas que se ha fijado para la presente temporada en Primera RFEF.