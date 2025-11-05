Pascu, jugador del Racing de Ferrol: "Estamos mentalmente preparados para el ambiente de O Espiñedo"

El jugador, durante el encuentro ante el Arenas Emilio Cortizas

Ya son dos los nombres que figuran en la constelación racinguista en este inicio de temporada. Después de diez jornadas disputadas y con el conjunto de A Malata en puestos de playoff de ascenso y un nuevo derbi gallego en el horizonte, José Pascual Alba, Pascu, ha sido el mejor jugador de la formación ferrolana del pasado mes de octubre, dándole el relevo a Ander Gorostidi.

Un futbolista Estrella Galicia votado por la afición verde por un pasado mes de octubre en el que la escuadra de la ciudad naval cerró con un empate en casa ante el Ourense (1-1), dos triunfos consecutivos ante Osasuna Promesas (1-2) y Arenas Club (3-1) y un traspié en su visita a Balaídos al Celta Fortuna (2-1).

Un total de siete puntos más para el casillero verde en el que el papel del mediocentro fue clave en el juego de equipo de los de Pablo López. Pascu anotó tres de los cuatro goles con los que cuenta en su casillero –dos en el choque ante los vascos y una diana que no sirvió para vencer en Vigo– y una asistencia. Un gran mes para el jugador local que subraya su buen momento. “Estoy contento. Me estoy encontrando bien y hay que dar gracias al equipo”, señalaba el futbolista al recoger un galardón que en el mes pasado fue para su compañero Gorostidi.

Ambiente difícil

Y si en octubre fue el de una explosión del jugador de Santa Pola, a continuación llegó una pequeña sequía anotadora dentro de las filas verdes, que, sumando los minutos de Copa del Rey –con prórroga y penaltis incluidos– no ha vuelto a anotar, precisamente, desde ese choque ante el Celta Fortuna. Una situación que no preocupa en el vestuario racinguista tal y como relata el jugador a pocos días de regresar a la que fue su casa, O Espiñedo.

“No nos preocupa. Sí que estamos enfocados en intentar generar más ocasiones y en estar más acertados. Pero eso depende de muchas cosas. Cada partido es un mundo. Un día puedes estar más acertado, otro menos, pero no es algo que nos entre en la cabeza y digamos que es un problema. Trabajamos en ello y ya está”, añade.

El Racing tiene este sábado en Ourense una nueva oportunidad para seguir aumentando sus cifras, con un nuevo derbi autonómico. Unos duelos que, hasta la fecha, no se le han dado excesivamente bien a los de López. Una dinámica que también quieren romper en O Espiñedo. “Nosotros todos los partidos vamos a intentar sacar los tres puntos. Obviamente no hemos tenido suerte en estos derbis. Hay que cambiar la racha y hasta ahí vamos, a por los tres puntos”, añade.

Al Racing de Ferrol se le atragantan los derbis Más información

Un encuentro que se jugará en la que fue su casa hasta hace pocos meses. “Va a ser un partido complicado. Allí todos lo encuentros son difíciles. Es un ambiente que a los jugadores les cuesta entrar, no mucha gente quiere jugar allí”, relata Pascu, “mentalmente estamos preparados”. Un trabajo previo que llega tras una dura derrota ante el Tenerife después de la que el Racing volvió a ponerse el mono de trabajo para minimizar los errores.

“Hemos corregido lo que pensamos que habíamos fallado, hemos visto el vídeo y tenemos que seguir en la línea, estamos trabajando bien. Los dos entrenamientos que hemos hecho han sido muy buenos y hay que seguir esa línea, creer en el proceso y en nosotros mismos”, sentencia el máximo goleador de la plantilla verde.

Unos números que podrían aumentar en el complicado terreno de juego ourensano. “Ojalá”, deseaba, si bien la cuestión de celebrar en su excasa una diana que rompa esta sequía ya será en función de las circunstancias. “Al final tengo que mostrar respeto también por la gente que confío en mí en su día. Ya veremos si lo celebro o no. Mi apuesta es ganar y tres puntos”, comentaba Pascu poco antes de su regreso a O Espiñedo. Un lugar en el que “fue un año muy bueno personalmente y tengo muchas ganas de ir allí, de volver a conseguir los tres puntos, porque es lo que queremos. Y qué mejor que hacerlo en un partido especial para mí”, subrayaba el jugador.