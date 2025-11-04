Mi cuenta

Diario de Ferrol

Racing de Ferrol

De un extécnico racinguista a otro: Cristóbal Parralo sustituye a Luis César

El Nàstic apuesta por el cordobés para volver a pelear por el playoff en el grupo dos

Redacción
04/11/2025 22:15
El preparador, junto con el propio Sampedro, son los técnicos con más partidos en Ferrol
Alfaquí

Cristóbal Parralo ya tiene nueva casa. El técnico que llevó al Racing de regreso al fútbol profesional, formando en la casa verde durante cinco recordadas campañas, será el nuevo entrenador del Nàstic de Tarragona. 

El cordobés toma el relevo, casualmente, de otro extécnico racinguista, un Luis César cesado tras su derrota ante el Atlético Madrileño y la situación de la formación fuera de los puestos de playoff, lugar al que esperan volver con la llegada de Parralo. El preparador se volverá a ver las caras en la formación catalana con Moi Delgado, que dejó las filas verdes a principios de este año, y Jaume Jardí.

