De un extécnico racinguista a otro: Cristóbal Parralo sustituye a Luis César

Cristóbal Parralo ya tiene nueva casa. El técnico que llevó al Racing de regreso al fútbol profesional, formando en la casa verde durante cinco recordadas campañas, será el nuevo entrenador del Nàstic de Tarragona.

El cordobés toma el relevo, casualmente, de otro extécnico racinguista, un Luis César cesado tras su derrota ante el Atlético Madrileño y la situación de la formación fuera de los puestos de playoff, lugar al que esperan volver con la llegada de Parralo. El preparador se volverá a ver las caras en la formación catalana con Moi Delgado, que dejó las filas verdes a principios de este año, y Jaume Jardí.