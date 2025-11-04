El póker de reyes vuelve a O Espiñedo

Escobar fue el máximo anotador en las filas ourensanas Emilio Cortizas

Hace las maletas el Racing de Ferrol para el que será su primer desplazamiento a tierras ourensanas en esta campaña dentro del grupo 1 de Primera RFEF. Buscando darle la vuelta a su mala racha en cuanto a resultados en los derbis gallegos, la formación de Pablo López visita este sábado un campo de O Espiñedo que, para varios de los jugadores de la actual escuadra verde, será volver a casa. Un regreso al pasado al que también se une su director deportivo, Álex Vázquez, en este especial reencuentro de viejos conocidos.

Y es que precisamente para él será uno de los más señalados regresos, ya que el dirigente vivió durante cinco temporadas en la casa del Arenteiro. Un hogar que cambió hace pocos meses por el centro de Ferrol como morada y el estadio de A Malata como campo de operaciones. Vázquez llegaba a la ciudad naval tras haber ejercido asimismo de capitán de operaciones en el club ourensano.

Un trabajo que realizó con éxito durante los anteriores dos ejercicios –en las campañas 23/24 y 24/25– y con el que llevó al próximo rival verde a donde está ahora, una Primera RFEF en la que volverán a cruzar sus caminos.

El director deportivo racinguista, que tomó el relevo de Carlos Mouriz, recogió a la formación de O Carballiño en Tercera División y lo dejó en la categoría de bronce del fútbol nacional, consiguiendo el ascenso a falta de cuatro jornadas para que terminase esa campaña 22/23. Un camino, con otras metas, que Vázquez espera repetir más pronto que tarde en las filas del Racing de Ferrol.

Las cartas

Un ejercicio, el del ascenso, en el que no sólo estaba el propio Vázquez en las filas del Arenteiro celebrando esta gesta. En esa escuadra estaba también “A quenlla de Nigrán”. Un Antón Escobar que se proclamó “pichichi” de la formación ourensana, con catorce dianas en el campeonato liguero, a las que se sumaron la lograda en la Copa del Rey y en la Copa Federación para firmar los dieciséis goles con los que finalizó este exitoso ejercicio en O Espiñedo, con el delantero ahora racinguista como uno de los pilares de este salto de categoría. Unos caminos que Escobar y el Arenteiro separaron para que el jugador siguiese dando que hablar también con la Cultural Leonesa.

El de Nigrán no pudo coincidir con su ahora compañero Álvaro Ramón, que llegó el conjunto ourensano a la temporada siguiente, en la 23/24, convirtiéndose en otro de los imprescindibles con un total de 35 encuentros –29 de ellos sin ser cambiado– y dos goles –con el conjunto ferrolano ya suma uno– y destacando con sus tres asistencias. Completa este póker de viejos conocidos el, hasta la fecha, máximo goleador del conjunto ferrolano, José Pacual Alba, Pascu.

El mediocentro cuenta ya con cuatro dianas en su casillero, en los nueve partidos dirimidos, camino de superar los ocho que firmó con el Arenteiro en los 37 que visitó su camiseta en la campaña 24/25. Unas excelentes cifras a trasladar al club de A Malata aliñadas con, además, seis asistencias. Y si bien no formó en la formación de O Espiñedo, será también un duelo especial para el ourensano Raúl Dacosta que, junto con sus compañeros, exarenteiristas o no, esperan volver a sumar de tres después de dos dolorosas derrotas.