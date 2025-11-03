Al Racing de Ferrol se le atragantan los derbis

El equipo ferrolano, tras su derrota en Lugo ALFAQUÍ

Aquí no hay quien gane. Al menos, eso es lo que está pasando esta temporada al Racing cada vez que se enfrenta a sus vecinos gallegos, que le están resultando especialmente incómodos. El equipo ferrolano, de hecho, no ha sido capaz de ganar ninguno de los tres derbis que ha disputado. Un empate y dos derrotas hacen que la escuadra de la ciudad naval sea el peor en la clasificación relativa a los duelos jugados por ahora por las escuadras de Galicia, con un solo punto sumado.

A pesar de ocupar la cuarta posición del grupo 1, lo que lo convierte en el segundo mejor gallego de la competición, el Racing figura en la última en lo relativa a los partidos de rivalidad. Muy por detrás de los siete puntos conseguidos por el Celta Fortuna –que ha ganado dos de los cuatro derbis que ha disputado– o de los seis que ha logrado el Lugo –que ha ganado los dos en los que ha intervenido–. Precisamente, la escuadra de la ciudad amurallada y la del Pontevedra son las únicas que no conocen la derrota en un compromiso de esta clase.

“En los derbis no hay favoritos”, advirtió ya el entrenador del Racing, Pablo López, antes del jugado contra el Lugo, el primer encuentro de rivalidad gallega que el equipo ferrolano disputó en lo que va de campeonato. La imprevisibidad que caracteriza a este tipo de partidos, así como la tensión que llevar emparejado –en dos de los tres encuentros disputados por el cuadro verde hubo, al menos, una expulsión– explica el porqué de que el cuadro verde no haya ganado todavía.

Oportunidad

El choque que lo enfrenta el sábado al Arenteiro lo mide a otro de los equipos que aún no ha sido capaz de ganar a uno de sus vecinos –el otro es el Ourense CF–. Así que el encuentro le ofrece a los dos la posibilidad de estrenar su casillero en este tipo de compromisos. Al menos, de cara a este partido el cuadro verde estará muy apoyado desde la grada –como ya lo estuvo en el Anxo Carro lucense o en Vigo en el estadio de Balaídos–, lo que se espera que sea un arma a favor para, de esta manera, cosechar la primera victoria en un derbi autonómico.

Es algo que la plantilla racinguista está convencida que llegará tarde o temprano. Como recuerda Gelardo, que resuelve la cuestión de la misma manera que en lo relativo a la mala racha de resultados por la que atraviesa el cuadro verde, “ya llegará el momento de ganar. Son pequeños detalles que nos están haciendo no ganar estos partidos, pero ya llegará ese momento”.

Será, además, la manera de no salir de la zona que clasifica para los playoffs de ascenso a Segunda en la que está desde la primera jornada Y, de paso, poner fin a la peor racha de derrotas del campeonato –dos consecutivas por primera vez en lo que va de torneo regular para, de esta manera, tratar de volver a iniciar una buena para asentarse en la zona privilegiada a a falta de nueve jornadas para que se llegue al ecuador del campeonato, momento en el que espera estar cerca del liderato que ahora mismo ostenta el Club Deportivo Tenerife. l