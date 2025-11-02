El Racing de Ferrol perdió una batalla, pero no la guerra

Tejera conduce la pelota ante un futbolista del Tenerife EMILIO CORTIZAS

Con la derrota frente al Tenerife el Racing perdió una batalla –en caso de haber ganado se habría aupado al liderato–, pero no la guerra. “Esto no acaba aquí”, recordó el mediocentro Tejera antes de insistir en que “aún queda mucho”. Tras la décima jornada del campeonato liguero del grupo 1 de Primera RFEF, el equipo ferrolano ocupa la cuarta posición, está a cinco puntos del primero y tiene dos de margen sobre las posiciones que ya no clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda así que, como asegura el futbolista barcelonés, “vamos a seguir peleando”.

A pesar de las derrotas de los dos últimos partidos, el también centrocampista Gelardo insiste en que “podemos sacar cosas buenas de los dos partidos” así que pide paciencia. De hecho, su compañero Tejera no cree que esto sea un preludio de la entrada en un bucle negativo, porque apunta que “el equipo hace muchas cosas bien. Los primeros jodidos tras este encuentro somos nosotros, pero estamos tranquilos con nuestro trabajo y los resultados van a volver”.

Eficacia

Más allá de no haber marcado en el partido contra el Tenerife, la principal diferencia entre el Racing y el cuadro insular estuvo en la eficacia en las acciones. “Ser un poco más eficaz en las dos áreas es la diferencia”, admitió Tejera antes de explicar que “este tipo de partidos se deciden por detalles. Si quieres estar arriba, cuando juegas contra equipos grandes, hay que tener mucho cuidado con estas cosas, que al final marcan el partido. Pero estamos con la máxima ambición y la máxima ilusión para seguir trabajando”.

De ahí que, como explica Gelardo, haya confianza dentro de la plantilla racinguista en salir de esta racha negativa porque, como recuerda, “el fútbol son momentos”. Así que el mediocentro alicantino está convencido de que “las victorias acabarán llegando” porque lo que percibe es que “son pequeños detalles los que nos hacen no acabar con los partidos... pero ya llegarán”.