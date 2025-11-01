Mi cuenta

Diario de Ferrol

Racing de Ferrol

Sorteo para adjudicar las doscientas entradas para presenciar el partido contra el Arenteiro

La inscripción puede hacerse efectiva tanto de manera presencial como online hasta el lunes

Juan Quijano
Juan Quijano
01/11/2025 09:35
Celta Fortuna Racing de Ferrol
La afición racinguista viene de hacer un desplazamiento masivo a Vigo
Alfaquí

Desde las 17.30 horas de este viernes ya está abierto el plazo de inscripción en el sorteo que el Racing realizará para ­adjudicar las 200 entradas que pondrá a la venta entre sus socios para presenciar el partido de la undécima jornada que el sábado de la próxima semana enfrentará al cuadro verde con el Arenteiro en el campo de Espiñedo –otras cien están reservadas para peñas y colectivos oficiales de aficionados racinguistas–.

El alta puede hacerse tanto en la modalidad online –hasta las 23.59 horas del lunes 3 de noviembre en el formulario disponible en la página web del club– o de forma presencial –solo en la jornada del lunes de 10.00 a 16.30 en las oficinas que la entidad de A Malata.

Sorteo

El sorteo se realizará el martes por la mañana y cada ganador tendrá derecho a adquirir un máximo de dos localidades –una deberá estar a su nombre y la otra a la de otro socio del club–. La entidad de la ciudad naval recuerda, además, que las entradas no podrán ser cedidas a terceros para ver el choque.

Los billetes se pondrán a la venta en las jornadas del martes y el miércoles entre las 10.00 y las 16.30 horas, mientras que el jueves lo estarán de 10.00 a 12.00. El pago –las localidades tienen un precio de veinte euros– puede hacerse en efectivo, con tarjeta o por transferencia bancaria.

Los abonados que resulten agraciados en el sorteo, pero que no hagan efectiva la compra antes de las 12.00 horas del jueves perderán todos los derechos adquiridos para hacerse con una entrada.

