Racing de Ferrol-Tenerife: el liderato en juego

Migue Leal conduce la pelota frente al Celta Fortuna ALFAQUÍ

El liderato del grupo 1 de Primeta RFEF será, con casi total seguridad, el premio que consiga el ganador el partido que enfrenta a Racing y Tenerife esta tarde –18.30 horas, A Malata–. El equipo ferrolano, tercer clasificado, recibe al primero, del que lo separan dos puntos, con la intención de derrotarlo para superarlo en la tabla clasificatoria. Y si el Celta Fortuna no es capaz de vencer en el feudo del Osasuna Promesas, se encaramará a lo más alto de la competición cuando solo van diez jornadas de campeonato liguero.

Ni Racing ni Tenerife llegan a este partido en su mejor momento. El equipo ferrolano viene de perder frente al Celta Fortuna un choque que, de haber ganado, lo habría situado en lo más alto de la clasificación. Sin embargo, y a pesar de adelantarse, acabó claudicando ante un rival que estaba en inferioridad numérica. En cuanto al cuadro insular, las seis victorias que encadenó en su arranque liguero parecían indicar que su paso por esta categoría iba a ser poco menos que un paseo. Sin embargo, las tres fechas que lleva sin ganar –incluidas dos derrotas– lo han bajado al mundo real.

Potencial

Además, ambas escuadras se presentan a este partido después de su primer contacto con la Copa del Rey, un torneo que los hizo sufrir de diferente manera a pesar de acabar clasificándose. Pero mientras que la escuadra de la ciudad naval lo hizo en la tanda de penaltis y tras tener que jugar 120 minutos, el tinerfeño lo hizo al resolver en la segunda parte un encuentro que se le había complicado en la primera. De ahí que el torneo del KO les trajese más sombras que luces.

Lo que está claro es que, si no los mejores, tanto Racing como Tenerife son de los mejores equipos del grupo 1 de la categoría de bronce. Así que el partido que los va a enfrentar esta tarde en A Malata promete ser de un nivel futbolístico digno de otra categoría.