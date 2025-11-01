Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: "Es una derrota dura porque pudimos hacer más"

Pablo Lopez se lamentó de las ocasiones falladas por sus jugadores Emilio Cortizas

A Pablo López no le gustó nada la derrota contra el Tenerife. El técnico herculino reconoció sobre su equipo que “pudimos haber hecho más. Tuvimos ocasiones para ello, pero no estuvimos acertados”.

Y es que su equipo apenas realizó un disparo a portería, mientras que su rival, “supo aprovechar los errores que tuvimos. Este tipo de equipos ganan así porque te pueden hacer peligro de diferentes formas porque tienen jugadores diferenciales, pero nosotros pudimos haber hecho más. Nos penalizaron las pérdidas de balón”, indicó.

Esos fallos llegaron debido al cambio de sistema por el que optó Álvaro Cervera para sorprender al conjunto ferrolano. Aunque López ya sabía de esta posibilidad, no basta con “saberlo porque luego tienes que salir al escenario y hacerlo bien. Fue una pena porque nos daban facilidades para el inicio de juego, pero tuvimos pérdidas innecesarias y eso te quita seguridad y hace que el rival te pueda hacer daño al contraataque”.

Con todo, el preparador herculino aseguró que “esta derrota nos hará más fuertes. Nos unirá para seguir creyendo en la idea y en todo lo que trabajamos. Hubo fases del juego en las que nos vimos superior al Tenerife, que tiene muchos jugadores que el año pasado estaban jugando en Segunda. Estas derrotas pueden entrar dentro de lo esperable, contra rivales de alta identidad. En este caso contra el líder. Seguiremos en playoff y tenemos que mirar el lado positivo. El equipo no se va de los partidos y compite hasta el final”, zanjó el técnico del cuadro de la ciudad naval que acumula, contando el duelo de Copa ante la Unión Popular Langreo, dos encuentros consecutivos sin poder marcar un gol.