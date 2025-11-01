En Directo | Racing de Ferrol-Tenerife
El conjunto ferrolano busca asaltar el liderato ante el cuadro chicharrero
Visitantes
Cerca de 200 aficionados del Tenerife se desplazaron hasta Ferrol para animar a su equipo
Ausente
Pablo López no se podrá sentar en el banquillo debido a su expulsión ante el Celta Fortuna. Descubre su sanción.
Jugadores al campo
Salta a calentar el Racing bajo un fuerte diluvio
Aparecen los paraguas
Comienza a llover con fuerza en una A Malata que se va llenando poco a poco
El partido de la jornada
Este encuentro atraerá la mirada de todos los espectadores, ya que se miden dos de los candidatos al ascenso directo. Descubre más sobre este y otros duelos entre el Racing y el Tenerife.
El once del Tenerife
El conjunto chicharrero partirá con: Dani; David Rodríguez, León, Landázuri, César; Nacho Gil, Aitor Sanz, Juanjo; Balde Jr, Dani Fernández y Enric Gallego.
El once del Racing
El conjunto verde saldrá con: Parera; Migue Leal, Edgar Pujol, Chema Rodríguez, Álvaro Ramón; Gorostidi, Sergio Tejera; David Concha, Jairo, Pascu y Álvaro Giménez.
Previa
Racing y Tenerife lucharán por el liderato de la Primera Federación, a pesar de no estar en su mejor momento. Descubre cómo llegan en nuestra previa.
Segundo partido del día
Después del duelo de O Parrulo ante ElPozo Murcia, que finalizó con derrota ferrolana, llega el turno del Racing, que espera volver a la senda de la victoria delante de su afición.
¡¡¡Bienvenid@s!!!
¡Hola a tod@s! Continuamos con este 'supersábado' en Ferrol con el duelo entre el Racing y el Tenerife