Racing de Ferrol

En Directo | Racing de Ferrol-Tenerife

El conjunto ferrolano busca asaltar el liderato ante el cuadro chicharrero

Iago Couce
Iago Couce
01/11/2025 17:30
DirectoRacing (4)
Racing de Ferrol
0-0
Tenerife

Visitantes

Cerca de 200 aficionados del Tenerife se desplazaron hasta Ferrol para animar a su equipo

Ausente

Pablo López no se podrá sentar en el banquillo debido a su expulsión ante el Celta Fortuna. Descubre su sanción.

Jugadores al campo

Salta a calentar el Racing bajo un fuerte diluvio

Aparecen los paraguas

Comienza a llover con fuerza en una A Malata que se va llenando poco a poco

El partido de la jornada

Este encuentro atraerá la mirada de todos los espectadores, ya que se miden dos de los candidatos al ascenso directo. Descubre más sobre este y otros duelos entre el Racing y el Tenerife.

El once del Tenerife

El conjunto chicharrero partirá con: Dani; David Rodríguez, León, Landázuri, César; Nacho Gil, Aitor Sanz, Juanjo; Balde Jr, Dani Fernández y Enric Gallego.

El once del Racing

El conjunto verde saldrá con: Parera; Migue Leal, Edgar Pujol, Chema Rodríguez, Álvaro Ramón; Gorostidi, Sergio Tejera; David Concha, Jairo, Pascu y Álvaro Giménez.

Previa

Racing y Tenerife lucharán por el liderato de la Primera Federación, a pesar de no estar en su mejor momento. Descubre cómo llegan en nuestra previa.

Segundo partido del día

Después del duelo de O Parrulo ante ElPozo Murcia, que finalizó con derrota ferrolana, llega el turno del Racing, que espera volver a la senda de la victoria delante de su afición.

¡¡¡Bienvenid@s!!!

¡Hola a tod@s! Continuamos con este 'supersábado' en Ferrol con el duelo entre el Racing y el Tenerife

