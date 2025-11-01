El Racing de Ferrol se aleja del liderato (0-2)

Edgar Pujol conduce la pelota ante Enric Gallego Emilio Cortizas

Aún le falta al Racing para estar en condiciones de auparse al liderato del grupo 1 de Primera RFEF. La derrota que encajó ante el Tenerife (0-2) en el partido que decidía quién se quedaba al frente de la tabla clasificatoria se saldó con una derrota que confirma que la escuadra de la ciudad naval aún está lejos de un equipo ya hecho como el insular.

Así que con el transcurso del campeonato el cuadro verde tendrá que ir mejorando para llegar al nivel en el quiere estar al final de la competición regular.

Aunque fue el Racing el que tomó, sin dudar, el control desde el pitido inicial, su rival también le advirtió de que no necesitaba mucho para crear peligro. Así lo demostró en la primera recuperación que realizó cerca de la portería local, resuelta con un lanzamiento de Balde que Parera atajó sin demasiados problemas.

De hecho, esta acción dio paso a una fase en la que la escuadra insular hilvanó mejor su juego ante un rival que se vio algo más comedido en vista de lo que tenía delante.

El partido se fue equilibrando con el paso de los minutos, sobre todo porque las llegadas racinguistas empezaron a ser menos y las del Tenerife eran cada vez más peligrosas.

Así, después de que Nacho Gil lo intentase por primera vez con un disparo desde la frontal que se fue alto, a la segunda sí acertó a marcar tras una acción individual que finalizó con un tiro desde la frontal que, tras tocar en el poste, se coló dentro de la portería a la escuadra local.

Quedaba poco más de un cuarto de hora para llegar el descanso y la reacción racinguista –casi inmediata en otros partidos– no llegó esta vez.

De hecho, estuvo más cerca el segundo gol visitante que el primero local, así que al descanso se llegó con la incertidumbre de que lo que se estaba viendo no era suficiente no ya para escalar hasta el liderato del grupo 1, sino para sumar algo en este partido a no ser que se viesen cambios en la segunda parte del choque.

Empuje

En vez de mostrar un decidido empuje para recuperar el empate, lo que demostró el Racing en los compases iniciales de la segunda parte fue un descontrol que pudo haberle costado caro a poco que el cuadro visitante hubiese acertado en alguna de sus llegadas. Menos mal que el cuadro verde se fue tranquilizando poco a poco para empezar a interiorizar lo que iba a ser el partido hasta llegar al final: posesión y empuje para encontrar un hueco en la defensa contraria.

Los minutos fueron pasando y a la escuadra local le faltaba algo para finalizar sus acciones de la manera que quería. Empezando por la puntería que le faltó a Álvaro Giménez en un mano a mano que tuvo con el portero visitante, pero sobre todo por el acierto del que careció en el último tramo del campo, lo que impidió que sus acciones fueran claras.

Así, llegados a los compases finales del encuentro, la escuadra de la ciudad naval optó por la heroica como fórmula para conseguir el empate. Pero poblar la delantera con un efectivo más con la entrada de Antón Escobar no solo no dio el resultado esperado, sino que el Tenerife aprovechó otra ocasión que tuvo al cumplirse el tiempo reglamentario para marcar su segundo tanto por medio de Ulloa y confirmar que sigue siendo el líder de la categoría.