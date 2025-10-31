Racing de Ferrol y Tenerife, duelo de leones en A Malata

Jauregi fue el encargado del empate en último duelo entre ambas formaciones en A Malata Daniel Alexandre

Racing de Ferrol y Tenerife vuelven a cruzar sus caminos en A Malata en un “supersábado” en el que los verdes esperan que esta gran celebración del deporte de la ciudad naval se pueda trasladar también a los resultados. Ferrolanos y tinerfeños ya no son la cola del león de esa nefasta campaña en Segunda División que, casi con alivio, terminó de manera muy tempranera para los verdes a finales de abril y un mes después para los canarios. Cerrando así uno de los capítulos más dolorosos de su historia.

Ambas formaciones vuelven a verse las caras, ahora en un capítulo en el grupo 1 de Primera RFEF en el que parten como cabezas de ratón, rivales a batir y claros candidatos a pelear por el ascenso a esa ansiada categoría de plata del fútbol nacional.

Con la sensación de estar más lejos de lo que realmente marca el calendario, poco o nada tendrá que ver el duelo de esta décima jornada entre estas dos formaciones, con nuevos y renovados proyectos para regresar al fútbol profesional. Y es que hace poco más de un año, el Tenerife visitaba A Malata en la duodécima jornada, ya con las dos escuadras en unas últimas plazas –decimonovena para los de Parralo y vigésimo primera para los isleños– que no abandonarían para tristeza de clubes y afición.

Un primer combate con un insuficiente empate (1-1) en el que el “loco” Jauregi igualó el tanto previo anotado por Gallego. Un duelo reflejo de la escasez de recursos de unos y otros, que se confirmó en el choque de la segunda vuelta, en mayo de este año en el Heliodoro Rodríguez, ya con los ferrolanos en el pozo de Primera RFEF y con unos tinerfeños a los que sólo le asomaban las orejas.

De nuevo una igualada, en esta ocasión sin goles de dos formaciones muy “rácanas” en su faceta anotadora, con 35 dianas para los canarios y una exigua cifra de 22 para los ferrolanos –la peor de los participantes–, que se tradujo en su despedida de la categoría.

Los isleños ganan

Previo a este descalabro, los dos equipos se habían medido en ocho ocasiones en la por aquel entonces Segunda División B, entre las campañas 79/80 y 82/83, con un balance positivo para los de la ciudad naval. Cuatro victorias –tres de ellas en casa– por tres de los canarios, en un histórico de enfrentamientos en esta categoría que se completa con el empate a 1-1 –con gol de Botana– a finales del 82 en una plantilla en la que formaba el exdirector deportivo de la casa verde Carlos Mouriz –disputó dos campañas con la elástica verde–.

Sin embargo, la historia cambia si los cálculos se realizan en Segunda y con los duelos más cercanos, los dirimidos en este siglo XXI, como referencia –cuando ambos grupos volvieron a cruzar sus caminos–. En este ránking es el grupo canario el que encabeza, con seis victorias –tres de ellas en A Malata– por sólo dos de los verdes, siendo la última en la histórica campaña 23/24, con un 3-1 fabricado por Iker Losada, Jon García y un acertado penalti de Álvaro Giménez.

Una tabla en la que el empate es el segundo plato de estas escuadras –con este resultado en otros seis duelos-. Unas tablas que intentarán evitar, sin duda, locales y visitantes en el encuentro estrella de la jornada, con el Tenerife llegando trastabillado a A Malata como líder y con los de López a una victoria de “robar” ese puesto a los canarios en este duelo de siempre leones.