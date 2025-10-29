Mi cuenta

Racing de Ferrol

El 'corazón verde' de Javier Gutiérrez acompañó al Racing de Ferrol en Langreo

El actor, nacido a menos de 50 kilómetros de la localidad asturiana, no se quiso perder el primer 'sorbo' de la Copa del Rey

Redacción
29/10/2025 12:49
Ansede y Gutiérrez en el partido de Copa en Asturias
Ansede y Gutiérrez en el partido de Copa en Asturias
Cedida

Aunque el de este martes en Langreo estuvo muy lejos de ser el trepidante partido de comienzo de la Copa del Rey que el racinguismo deseaba, uno de los "embajadores" del Racing de Ferrol, al actor Javier Gutiérrez, no quiso perdérselo.

Nacido a menos de 50 kilómetros del Nuevo Ganzábal, en la localidad asturiana de Luanco, el intérprete ha crecido en la ciudad naval, a la que vuelve siempre que puede y donde ha echado por tierra el famoso refrán, siendo "profeta" aquí desde el principio.

"Exemplo de racinguista e de ferrolanismo", escribió el club en sus redes sociales compartiendo la imagen de Gutiérrez junto al presidente del Racing, Manuel Ansede, valorando que es "o noso embaixador" y agradeciéndole que "estivo animando aos nosos no Nuevo Ganzábal".

