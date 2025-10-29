Dos partidos de castigo para Pablo López, entrenador el Racing de Ferrol, por su expulsión ante el Celta Fortuna

Pablo López, protestando al colegiado Román Román Alfaquí

Ni esta semana contra el Tenerife ni la próxima frente al Arenteiro podrá sentarse en el banquillo el entrenador del Racing, Pablo López, después de que el Juez Único para competiciones no profesionales le impusiese dos partidos de sanción por su expulsión en el partido ante el Celta Fortuna.

A pesar de las alegaciones presentadas por el club ferrolano, el órgano federativo optó por imponer este castigo, aplicando el artículo 127 del Código Disciplinario, por protestar al árbitro durante el encuentro, con multa accesoria a la entidad de la ciudad naval por esta circunstancia.

La baja de Pablo López no será la única que se registre en el encuentro de la décima jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF que este sábado enfrenta al Racing con el Tenerife. Tampoco estará en A Malata el defensa del cuadro “chicharrero” Álvaro González, que en el enfrentamiento de la semana pasada frente al Barakaldo la quinta tarjeta amarilla de su primer ciclo de amonestaciones.