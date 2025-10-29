Mi cuenta

Racing de Ferrol

Dos partidos de castigo para Pablo López, entrenador el Racing de Ferrol, por su expulsión ante el Celta Fortuna

El preparador herculino se perderá los encuentros ante Tenerife y Arenteiro

Juan Quijano
Juan Quijano
29/10/2025 17:50
Pablo López
Pablo López, protestando al colegiado Román Román
Alfaquí

Ni esta semana contra el Tenerife ni la próxima frente al Arenteiro podrá sentarse en el banquillo el entrenador del Racing, Pablo López, después de que el Juez Único para competiciones no profesionales le impusiese dos partidos de sanción por su expulsión en el partido ante el Celta Fortuna.

A pesar de las alegaciones presentadas por el club ferrolano, el órgano federativo optó por imponer este castigo, aplicando el artículo 127 del Código Disciplinario, por protestar al árbitro durante el encuentro, con multa accesoria a la entidad de la ciudad naval por esta circunstancia.

La baja de Pablo López no será la única que se registre en el encuentro de la décima jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF que este sábado enfrenta al Racing con el Tenerife. Tampoco estará en A Malata el defensa del cuadro “chicharrero” Álvaro González, que en el enfrentamiento de la semana pasada frente al Barakaldo la quinta tarjeta amarilla de su primer ciclo de amonestaciones.

