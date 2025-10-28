Sangre, sudor... y clasificación para el Racing de Ferrol

Álvaro Giménez, durante el partido Alfaquí

Sangre, sudor... y una tanda de penaltis necesitó el Racing para llegar a la segunda ronda de la Copa del Rey. El equipo ferrolano no fue capaz de superar al Langreo –un rival de una categoría inferior– en los 90 minutos de tiempo reglamentarios que jugaron. Así que, después de fallar una pena máxima en la prórroga a la que se vio abocado, tuvo que resolver su pase en la tanda de penaltis... en la que acabó siendo mejor que su adversario.

En solo unos minutos empezó el Racing a demostrar sobre el terreno de juego el dominio que cabía esperar de un equipo de superior categoría. Con las acciones a balón parado como principal fórmula para crear peligro –lanzó varias de forma consecutiva–, el cuadro verde empezó a encerrar a un Langreo que demostró, cada vez que recuperaba la pelota, que tenía argumentos para crear peligro. Sin embargo, cuando parecía que el partido podía romperse, en realidad fue a menos y se introdujo en una dinámica insulsa.

Pasado el ecuador de la primera mitad, el encuentro volvió a reactivarse con la llegada de los primeros lanzamientos sobre los tres palos. Azael abrió la cuenta con un disparo desde la frontal que detuvo el portero rival. Pero a partir de entonces las opciones se repartieron entre uno y otro equipo, con opciones para las locales Lucas Suárez y Guerrero y para el visitante Raúl Dacosta, pero sin que ninguna de ellas llegase a encontrar el premio del gol, así que el choque llegó al descanso con el empate inicial y todo aún por decidirse.

Intentos fallidos

Al Racing no le interesaba el empate que se registraba y mucho menos que el partido tuviese que llegar a una prórroga para resolverse. De ahí que a la vuelta de los vestuarios aumentase su ritmo para que la defensa de su rival no lo tuviese tan fácil como lo había tenido en la primera parte. Además, los tiros de Raúl Dacosta y Azael –ambos detenidos sin demasiados problemas por Adrián Torre– demostraron que el cuadro verde quería desnivelar el marcador a su favor cuanto antes, pero en realidad no pudo conseguirlo en los primeros minutos.

En cuanto el empuje racinguista fue a menos, el Langreo trató de aprovechar su momento para asustar a su rival –y así lo hizo con un disparo de Guerrero que el portero Lucas Díaz desvió a córner–. Pero una vez pasado este momento, el conjunto de la ciudad naval volvió a apretar en el tramo final y estuvo a punto de marcar a través de un Gelardo que se estrelló con el larguero, pero el partido acabó empatado y se fue a la prórroga.

Ya en el tiempo extra, Álvaro Giménez tuvo la ocasión de adelantar a los suyos con un penalti que él mismo forzó, pero volvió a fallar. Así, a pesar de que el cuadro verde fue el que llevó la iniciativa en todo momento, el encuentro se resolvió en la tanda de penaltis y, aunque con sufrimiento, ahí el Racing fue mejor.