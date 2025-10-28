Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: "A dose de moral por vencer mitiga todo o cansancio que teñen os xogadores"
El técnico herculino reconoció que no querían llegar a la prórroga, pero aseguró que no le preocupa esa carga excesiva de minutos
Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol, se mostró muy satisfecho por la victoria de su equipo frente a un Langreo "que fixo un partidazo e defendou moi ben". Y es que el conjunto asturiano llevó a sus pupilos a una prórroga y luego una tanda de penaltis en la que lograron vencer.
La parte negativa de esa gran victoria fue el cansancio acumulado por sus futbolistas. Con todo, le restó importancia, ya que "a dose de moral que da vencer esta eliminatoria, nunha competición que gusta tanto a este club, mitiga todo o cansancio dos xogadores. Vamos contentos porque peor sería facer todo iso e perder".
Y es que Pablo López reconoció que no querían llegar a jugar ese tiempo extra, pero se encontraron con un rival que "fixo un traballo espectacular. Teñen varios xogadores que estiveron en Primera División e xogar nun campo como este que é moi complicado por ser sintético e ao que non estamos acostumados", reconoció al tiempo que añadió que "tivemos varias ocasións, pero non fumos capaces de metelas".
Entre ellas estaba "o penalti que errou Álvaro Giménez, que logo asumiu a súa responsabilidade e pediu lanzar na tanda. Ademais, tamén tivemos un longueiro y moitos centros ao segundo pao que eles defenderon moi ben. E nos tivemos que ter paciencia, levar o balóns as dúas bandas e facer centros laterais". Asimismo, el Langreo también llevó mucho peligro, pero apareció Lucas para desbaratar las ocasiones.
De igual manera, el técnico alabó el esfuerzo de los menos habituales que "demostraron que están adestrando moi ben, porque senón non aguantaban 120 minutos. Isto lles verá moi ben para a liga porque sabemos que podemos contar con eles".
Por último agradeció a la afición que se desplazó hasta Langreo y que demostró que "están enganchados a este equipo. Non deixaron de animar incluso nunha tanda de penaltis cando se puxo todo en contra e iso levounos a gañala".