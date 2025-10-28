Mi cuenta

Diario de Ferrol

Racing de Ferrol

En Directo | Langreo-Racing de Ferrol

El conjunto verde debuta en la Copa del Rey

Iago Couce
Iago Couce
28/10/2025 18:30
Langreo Racing Copa del Rey Directo
Langreo
0-0
Racing de Ferrol

El once del Langreo

El conjunto asturiano saldrá con: Adrián Torre; Gilberto Zapico, David Amez, Daniel Ojeda, Liam López; Omar Álvarez, Sergio Orviz, Lucas Suárez, Alejandro Rene Reyes; Pablo Antonio Maya y Miguel Ángel Guerrero.

El once del Racing

Ya tenemos los once escogidos Pablo López: Lucas Díaz; Álvaro Mardones, Markel Artetxe, Chema Rodríguez, Saúl García; Aitor Gelardo, Álvaro Peña; Álvaro Juan, Azael García, Raúl Dacosta y Antón Escobar.

Las palabras de Pablo López

El técnico herculino advierte de los peligros del Langreo.

La previa

El Racing se mide a un Langreo, que intentará aprovechar jugar en casa y en césped artificial para conseguir la victoria y pasar de ronda. Descubre las claves de este duelo.

¡¡Bienvenid@s!!

Buenas tardes a tod@s. Bienvenid@s al primer partido del Racing en la Copa del Rey. El conjunto de Pablo López debutará contra el Langreo

