En Directo | Langreo-Racing de Ferrol
El conjunto verde debuta en la Copa del Rey
El once del Langreo
El conjunto asturiano saldrá con: Adrián Torre; Gilberto Zapico, David Amez, Daniel Ojeda, Liam López; Omar Álvarez, Sergio Orviz, Lucas Suárez, Alejandro Rene Reyes; Pablo Antonio Maya y Miguel Ángel Guerrero.
El once del Racing
Ya tenemos los once escogidos Pablo López: Lucas Díaz; Álvaro Mardones, Markel Artetxe, Chema Rodríguez, Saúl García; Aitor Gelardo, Álvaro Peña; Álvaro Juan, Azael García, Raúl Dacosta y Antón Escobar.
Las palabras de Pablo López
El técnico herculino advierte de los peligros del Langreo.
La previa
El Racing se mide a un Langreo, que intentará aprovechar jugar en casa y en césped artificial para conseguir la victoria y pasar de ronda. Descubre las claves de este duelo.
