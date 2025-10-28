Mi cuenta

Diario de Ferrol

Racing de Ferrol

A la venta las entradas para presenciar el sábado el Racing de Ferrol-Tenerife

Las localidades, cuyos precios van de 15 a 25 euros, se pueden adquirir tanto de manera presencial como online

Redacción
28/10/2025 12:15
Celta Fortuna Racing de Ferrol
La afición racinguista, durante el último partido contra el Celta Fortunal
ALFAQUÍ

Este martes, desde las 14.00 horas, se ponen a la venta las entradas para presenciar el partido de la décima jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF que el próximo sábado, desde las 18.30 horas, enfrentará al Racing con el Tenerife en el campo de A Malata.

Las localidades, que tienen unos precios de 25 euros (Tribuna), 20 (Preferencia) y 15 (Fondos), pueden adquirirse de manera online (en la web del club) o de forma presencial.

La venta física de las entradas se realizará en las oficinas que el Racing tiene en A Malata. Estas abren de lunes a viernes de 10.00 a 16.30 y los viernes entre las 10.00 y las 13.30 horas. El día del encuentro se podrán comprar en las taquillas de Preferencia, que abrirán una hora antes del comienzo del encuentro.

