Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: “Para ellos es una gran oportunidad; estarán muy motivados”

Hasta el subcampeonato conseguido en el año 1939 se remonta el entrenador del Racing, Pablo López, para explicar la importancia que esta competición tiene para el club ferrolano. “Lo es tanto para los jugadores como para el club”, recuerda el preparador herculino, que anuncia por eso la intención de “hacerlo lo mejor posible en un campo complicado”. De hecho, su idea es la de presentar “el once más competitivo –sean los más habituales o no– para poder llevarnos la victoria”.

Pero si para el Racing este partido es importante, el entrenador de la escuadra de la ciudad naval también apunta que lo será para la escuadra asturiana. Además del chute de energía de haber conseguido la primera victoria de la temporada, Pablo López considera que “para ellos es una oportunidad muy grande. Seguro que tendrán una motivación máxima, así que nosotros tenemos que ir concentrados al cien por cien, porque también para nosotros el partido de importante”.

Adaptación

Pablo López ya conoce el Nuevo Ganzábal –formaba parte del cuerpo técnico del Racing en la temporada 21/22, en la que el club ferrolano terminó consiguiendo la clasificación para Primera RFEF– y, a pesar de que destaca que “tiene unas buenas dimensiones”, también reconoce que su superficie puede influir en el discurso del juego. “Es de caucho, antiguo, y a nivel de botes de la pelota puede condicionar un tanto el desarrollo del partido”, señala antes de indicar que “ellos estarán más adaptados, porque juegan cada quince días, pero no ponemos excusas”.

Tras analizar más en profundidad el encuentro liguero del pasado sábado frente al Celta Fortuna, el preparador cree que “hay que sacar conclusiones positivas... pero también tratar de evitar el tener esos errores que tuvimos”. Por eso resalta que “vamos mejorando semana a semana y solo hay que pulir los pequeños detalles”.