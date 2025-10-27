El Racing de Ferrol pasa página y piensa ya en la Copa

La competición no para. Después de analizar los porqués de la derrota ante el Celta Fortuna, la plantilla racinguista ya está inmersa en la preparación del partido que mañana lo enfrenta al Langreo con motivo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. “Estamos dolidos por el último resultado, pero hay que limpiar la mente y pensar ya en el partido de Copa, al que le damos mucha importancia porque queremos pasar de ronda”, señala el centrocampista verde Gorostidi.

El resultado cosechado en Balaídos baja al cuadro verde a la tercera posición, aunque sigue a dos puntos del liderato y tiene tres de margen sobre los puestos que ya no clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda. “A principios de temporada nos gustaría estar en esta plaza”, reconoce el mediocentro racinguista que, sobre todo, destaca que “estamos haciendo bien las cosas, así que tenemos que insistir” para que los buenos resultados vayan llegando con el paso de las jornadas de liga.

Jornada a jornada

Después de que se disputasen nueve jornadas, la competición se encamina a cumplir su primer cuarto, lo que lleva a Gorostidi a recordar que “esto es muy largo”. De ahí que el futbolista de San Sebastián insiste en que “estamos centrados en cada jornada, con la intención de seguir ganando la mayor cantidad posible de partidos”. Empezando por el de mañana frente al Langreo, con la intención de vencer para de esta forma llegar a la segunda eliminatoria del torneo del KO.

Además, el cuadro verde espera seguir contando con un apoyo de la afición como el que se vio en Balaídos, donde alrededor de 1.500 seguidores del cuadro verde no dejaron de animar a los suyos durante el encuentro –“hay que agradecer el apoyo”, reconoció Gorostidi–. Por eso, de cara al futuro, el centrocampista donostiarra anima a la parroquia racinguista a “que sigan animando de esta manera, porque les vamos a dar muchas, muchas alegrías a lo largo de la presente temporada 25/26”.