El Racing de Ferrol cambia de hábitat

Antón Escobar podría jugar hoy como titular Alfaquí

Cambia de hábitat el Racing, que aparca el campeonato liguero para adentrarse en la Copa de Rey. Ahora ya no valen los puntos sino las victorias, que es a lo que aspira en el partido que lo enfrenta al Langreo, un rival que juega en Segunda RFEF, una categoría por debajo, este martes –19.30 horas, Nuevo Ganzábal–. Será la manera de acceder a la segunda eliminatoria –el pase en el torneo del KO se decide en un único encuentro en el campo del contendiente de menor categoría– y a la posibilidad de acercarse, o incluso conseguir, recibir en A Malata a un rival de la máxima categoría.

El cambio de escenario le brinda al entrenador racinguista la posibilidad de dar minutos a los integrantes de la plantilla que menos han jugado hasta ahora. Eso sí, presentando un once competitivo para luchar por el triunfo. Así que, con Álex Zalaya, lesionado, como única baja en el cuadro verde pueden empezar ya por la portería –César Fernández y Lucas Díaz se disputan la plaza que dejará el hasta ahora intocable Parera–. También en defensa (Chema Rodríguez), el centro del campo (David Carballo o Gelardo) o los extremos (Azael) se prevé que haya variaciones para así repartir los minutos.

Este partido también será para el Racing un prueba de adaptación a una superficie, la hierba sintética, que tiene prácticamente olvidada. Así que los primeros minutos del encuentro le servirán para analizar cómo es el bote de la pelota, si se puede combinar con más o menos facilidad o si las acciones a balón parado van a ser el principal recurso para buscar la portería contraria. Serán las incógnitas a descubrir para saber cuál es el camino más corto para lograr la victoria.

Potencial

Enfrente del Racing estará hoy un Langreo que viene de conseguir, a la octava jornada, su primera victoria de la temporada. A pesar de que este resultado no le saca de la zona de descenso a Tercera Federación en la que lleva mucho tiempo, este primer éxito supone una bocanada de aire fresco para mejorar poco a poco su clasificación en el torneo de la regularidad... y de paso para tratar de dar la sorpresa en la Copa del Rey y derrotar a un rival de superior categoría.

Es lo que el Racing quiere evitar para, de esta manera, impedir que su aventura copera termine esta temporada mucho antes de lo que el equipo ferrolano tenía previsto.