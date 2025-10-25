Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: "Cuando me expulsan, no estaba protestando por nada"

Pablo López fue expulsado por protestar Alfaquí

"La expulsión fue injusta. No estaba protestando ninguna acción, sólo estaba hablando con Alemany, que es muy amigo mío, porque un miembro del cuerpo técnico del Celta me estaba insultando. A mí nunca me expulsaron por protestar y es una pena porque no puedo estar en los siguientes encuentros", comentó Pablo López, técnico del Racing de Ferrol, tras acabar el partido sobre su expulsión.

El herculino se mostró decepcionado por esa acción, ya que "hasta Alemany fue a decirle al árbitro que no estábamos hablando del penalti. Es una pena, pero esperemos que puedan rectificar", continuó.

Respecto al encuentro, López comentó que su equipo "tenía el partido controlado, sobre todo en el once contra once. Fuimos capaces de quitarle la posesión del balón en su casa, que muy pocos lo hacen". Sin embargo, en dos acciones aisladas, el Fortuna le dio la vuelta al marcador a pesar de tener a un hombre menos.

El primer tanto llegó en una acción a balón parado, algo que ya había avisado debido a que "los filiales son muy peligrosos en estas acciones, sobre todo el Celta B, que tiene jugadores con muy bien pie. Fue una pena esa jugada porque la habíamos visto en vídeo y trabajado".

En cuanto al segundo gol, dijo que "llegó en una jugada desgraciada, porque nos vimos capaces de conseguir el segundo tanto y dedicárselo a la afición, pero nos cogieron a la contra y marcaron", se lamentó, aunque matizó que "prefiero que ocurra así, yendo a por el partido, que no al revés".

Esta derrota privó a su equipo de convertirse en el nuevo líder del Grupo 1 de la Primera Federación, una situación que "fue un condicionante en este partido, pero sabemos que tenemos que ir paso a paso. Si puedes ponerte líder perfecto, pero el objetivo es construir el equipo y hacer nuestro propio camino", zanjó.