El Racing de Ferrol se queda compuesto y sin liderato (2-1)

No sólo el Racing no se aupó al liderato del grupo 1 de Primera RFEF –puesto al que accedería en caso de haber ganado en su partido contra el Celta Fortuna–, sino que el partido que lo enfrentó al tercer clasificado se saldó con una derrota que lo mantiene a un punto de lo más alto de la tabla. Y eso que la escuadra de la ciudad naval hizo lo que parecía más difícil, adelantarse en el marcador. Sin embargo, y a pesar de jugar en superioridad numérica casi media hora, el cuadro verde vio cómo su rival le remontaba para llevarse los tres puntos y adelantar a su rival en la clasificación a la espera de futuros enfrentamientos.

Por ritmo, velocidad y calidad se vio desde el primer minuto por qué Celta Fortuna y Racing están entre los mejores del campeonato liguero del grupo 1 de Primera RFEF. Así, ambas escuadras repartieron el control del partido y, mientras que las mejores opciones del filial celeste llegaron a través de lanzamientos lejanos –Hugo González o Antón fueron sus ejecutores– que, o se fueron altos o fueron detenidos por el portero Parera, el peligro racinguista llegó a través de acciones combinativas que, sin embargo, no tuvieron al acierto necesario a la hora de finalizar... o lo hicieron en posición antirreglamentaria como pasó con el gol de Álvaro Giménez que fue anulado por estar en fuera de juego en el momento de rematar.

Pero con el paso de los minutos el marcador seguía sin moverse a pesar de que ambas escuadras demostraron tener argumentos como para sumar un gol a su cuenta. Incluso el videoarbitraje salió a la palestra cerca de llegar al descanso en una acción de un futbolista de la escuadra local que fue reclamada como agresión por la visitante. Sin embargo, la jugada no pasó a mayores

Goles

La primera llegada del Racing a la portería rival nada más empezar la segunda parte confirmó el buen momento de cara al gol por el que atraviesa Pascu, que se encontró dentro del área una pelota centrada desde la izquierda para marcar con tranquilidad (0-1). Así que la escuadra de la ciudad empezaba a saborear un liderato que, sin embargo, se evaporó al poco con el tanto marcado por la escuadra local de la manera más inesperada –un saque de esquina que Pablo Gavián remachó a gol de manera inapelable para así empatar (1-1)–.

El partido pudo desequilibrarse a poco menos de media hora para el final tras la expulsión de Pablo Gavián al ver su segunda amarilla. Pero en realidad la superioridad numérica de la escuadra de la ciudad naval se notó mucho menos de lo que cabía esperar. De hecho, el filial celeste no sólo contuvo los intentos de su rival, sino que cada vez que se estiró hacia la portería contraria lo hizo con peligro. Tanto que una de sus transiciones se resolvió con un centro desde la banda izquierda que Álvaro Marín, solo en boca de gol, cabeceó la pelota al fondo de la red (2-1).

Quedaba poco más de un cuarto de hora para el final del partido y al Racing no le quedó más remedio que arriesgar en busca de empate. Pero sus intentos fueron demasiado previsibles y fáciles de abortar para el Celta Fortuna. De ahí que los tres puntos se quedasen en Balaídos, la ocasión del cuadro verde de encaramarse a lo más alto de la tabla clasificatoria queda pendiente para una ocasión mejor y la ilusión de la afición verde otra vez rota en su visita a Balaídos.