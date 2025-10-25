En Directo | Celta Fortuna-Racing de Ferrol
El conjunto verde se puede poner líder si vence en Balaídos
Goooooooooooooool del Racing
Pascuuuu marcar el primer gol del partido tras rematar solo dentro del área
Tarjeta
Amarilla para Antañón
Fueraa
A punto de marcar Hugo González.
Segunda mitad
Vuelve a rodar el balón en Balaídos
Apoyo incondicional
La afición racinguista mostró su apoyo durante toda la primera mitad. Así se ve desde la grada este derbi gallego.
Descanso
Final de la primera parte en Balaídos.
Buena acción
Remate muy forzado de Álvaro Ramón que detiene Coke Carrillo
Añadido
Se jugarán cuatro minutos más
Falta en ataque
Falta en ataque de Giménez, cuando encará la meta de Coke Carrillo
Veredicto
El colegiado pita la falta, pero sólo muestra la tarjeta amarilla para Hugo González.
Challenge
Pablo López pide una posible agresión de Hugo González
Pasito adelante
El Racing trata de subir líneas en la presión ante un Celta Fortuna que saca muy bien el balón desde atrás.
Fuera de juego
Buena acción del Celta Fortuna en el área del Racing. Buen centro de Gavian para Somuah, pero éste se encontraba en fuera de juego
Falta de Tejera
Dura entrada del '14' racinguista sobre Oscar Marcos
Fuera de juego
Gran acción de Somuah
Tarjeta para el Fortuna
Amarilla para Pablo Gavian por un falta sobre Pascu
Pequeña calma
Ambos equipos se toman un respiro tras varios minutos de ataques constantes
Por poquito
A punto de marcar Gorostidi de cabeza. Su remate se marchó rozando el larguero
Córner para el Racing
Lo forzó Álvaro Ramón con una gran acción individual
Sin peligro
Parera se hace sin problemas con el balón de Hugo González
Córner para el Fortuna
Buen disparo de Joel, que Parera envía a saque de esquina
Veredicto
Se mantiene el fuera de juego para decepción de la afición racinguista
Revisión
El árbitro está revisando la jugada
Gol anulado a Giménez
Envío perfecto de Álvaro Ramón para Giménez, que estaba ligeramente adelantado.
Muy alto
Disparo muy desviado de Hugo González
Muy pasado
Centro muy largo de Álvaro Ramón al que no llega ningún jugador verde
Duelo de ocasiones
Primero lo intentó Jairo para el Racing y luego Joel López. Ambos sin fortuna
Falta de Tejera
El '14' racinguista corta una contra del Fortuna
Bien Parera
Buena intervención del balear a disparo de Antañón.
Fueraaaaa
A punto de marcar Hugo González. Por suerte, su disparo se marchó ligeramente desviado
Tiro muy desviado
Lo intentó Somuah desde el medio campo, pero su tiro se marchó muy desviado.
Uff
Pérdida peligrosa de Tejera, que solventó muy bien Edgar Pujol
Fuera de juego
Fuera de juego de Álvaro Ramón, muy protestado por la afición racinguista.
Peligro
El Celta Fortuna llega con peligro al área rival.
Casiii
Buena acción de Jairo en el área, pero un defensa evitó su disparo.
Falta sobre Concha
El extremo fue derribado en el medio campo
Inicio del partido
Rueda el balón en A Malata. Empieza sacando el Celta Fortuna.
Cinco minutos
Todo listo para que comience este derbi gallego entre el Celta Fortuna y el Celta Fortuna
A vestuarios
Se retira el Racing de Ferrol ante la ovación de su afición
Un Racing ambicioso
Después de su victoria frente al Arenas de Getxo y la derrota del Tenerife, el Racing quiere ir a por ese liderato del Grupo 1 de la Primera Federación.
Regreso
Además de volver a medirse al filial celeste, el conjunto verde regresa al lugar donde se germinó ese ascenso después de caer contra el Nàstic de Tarragona.
Reencuentro
El Racing vuelve a medirse contra un Celta Fortuna, que le trae muy buenos recuerdos, ya que contra ellos logró el ascenso a Segunda División hace tres temporadas.
Las palabras de Álvaro Ramón
El lateral racinguista habló sobre la importancia de de este derbi, así de como la posibilidad de recibir su quinta amarilla.
Ovación racinguista
Salta el Racing a calentar con una sonora ovación de su afición
La previa
Tras la derrota del Tenerife, el Racing de Ferrol se puede poner líder si vence al Celta Fortuna. Lee la claves de este encuentro.
Porteros al campo
Los metas de los dos equipos ya están realizando ejercicios de calentamiento
El once del Fortuna
Fredy apuesta por Coke Carrillo, Anxo Rodríguez, Pablo Meixús, Jaime Vázquez, Pablo Gavian, Hugo Burcio, Andrés Antañón,Joel López , Hugo González, Bernard Somuah y Óscar Marcos
El once del Racing
Pablo López alineó a Parera; Migue Leal, Edgar Pujol, Saúl, Álvaro Ramón; Gorostidi, Tejera; Concha, Jairo, Pascu y Álvaro Giménez
Desembarco verde
La afición racinguista lleva todo el día tiñendo de verde Vigo.
Bienvenid@s
¡¡Buenas tardes a tod@s!! Falta una hora para que comience este Celta Fortuna-Racing de Ferrol, que se disputará en Balaídos