Diario de Ferrol

Racing de Ferrol

En Directo | Celta Fortuna-Racing de Ferrol

El conjunto verde se puede poner líder si vence en Balaídos

Iago Couce
Iago Couce
25/10/2025 15:15
Directo Celta Fortuna Racing
Celta Fortuna
0-1
Racing de Ferrol
48'
Segunda parte

Goooooooooooooool del Racing

Pascuuuu marcar el primer gol del partido tras rematar solo dentro del área

47'
Segunda parte

Tarjeta

Amarilla para Antañón

46'
Segunda parte

Fueraa

A punto de marcar Hugo González.

46'
Segunda parte

Segunda mitad

Vuelve a rodar el balón en Balaídos

Salida al campo

​Así se capturó la salida al campo Raúl Villares desde la grada racinguista

Apoyo incondicional

La afición racinguista mostró su apoyo durante toda la primera mitad. Así se ve desde la grada este derbi gallego.

Afición Racing
Las gradas de Balaídos teñidas de verde
Raúl Villares
45+4'
Primera parte

Descanso

Final de la primera parte en Balaídos.

45+3'
Primera parte

Buena acción

Remate muy forzado de Álvaro Ramón que detiene Coke Carrillo

45'
Primera parte

Añadido

Se jugarán cuatro minutos más

44'
Primera parte

Falta en ataque

Falta en ataque de Giménez, cuando encará la meta de Coke Carrillo

40'
Primera parte

Veredicto

El colegiado pita la falta, pero sólo muestra la tarjeta amarilla para Hugo González.

38'
Primera parte

Challenge

Pablo López pide una posible agresión de Hugo González

37'
Primera parte

Pasito adelante

El Racing trata de subir líneas en la presión ante un Celta Fortuna que saca muy bien el balón desde atrás.

34'
Primera parte

Fuera de juego

Buena acción del Celta Fortuna en el área del Racing. Buen centro de Gavian para Somuah, pero éste se encontraba en fuera de juego

33'
Primera parte

Falta de Tejera

Dura entrada del '14' racinguista sobre Oscar Marcos

31'
Primera parte

Fuera de juego

Gran acción de Somuah

30'
Primera parte

Tarjeta para el Fortuna

Amarilla para Pablo Gavian por un falta sobre Pascu

29'
Primera parte

Pequeña calma

Ambos equipos se toman un respiro tras varios minutos de ataques constantes

25'
Primera parte

Por poquito

A punto de marcar Gorostidi de cabeza. Su remate se marchó rozando el larguero

25'
Primera parte

Córner para el Racing

Lo forzó Álvaro Ramón con una gran acción individual

24'
Primera parte

Sin peligro

Parera se hace sin problemas con el balón de Hugo González

22'
Primera parte

Córner para el Fortuna

Buen disparo de Joel, que Parera envía a saque de esquina

21'
Primera parte

Veredicto

Se mantiene el fuera de juego para decepción de la afición racinguista

20'
Primera parte

Revisión

El árbitro está revisando la jugada

19'
Primera parte

Gol anulado a Giménez

Envío perfecto de Álvaro Ramón para Giménez, que estaba ligeramente adelantado.

17'
Primera parte

Muy alto

Disparo muy desviado de Hugo González

16'
Primera parte

Muy pasado

Centro muy largo de Álvaro Ramón al que no llega ningún jugador verde

15'
Primera parte

Duelo de ocasiones

Primero lo intentó Jairo para el Racing y luego Joel López. Ambos sin fortuna

14'
Primera parte

Falta de Tejera

El '14' racinguista corta una contra del Fortuna

13'
Primera parte

Bien Parera

Buena intervención del balear a disparo de Antañón.

12'
Primera parte

Fueraaaaa

A punto de marcar Hugo González. Por suerte, su disparo se marchó ligeramente desviado

10'
Primera parte

Tiro muy desviado

Lo intentó Somuah desde el medio campo, pero su tiro se marchó muy desviado.

9'
Primera parte

Uff

Pérdida peligrosa de Tejera, que solventó muy bien Edgar Pujol

8'
Primera parte

Fuera de juego

Fuera de juego de Álvaro Ramón, muy protestado por la afición racinguista.

7'
Primera parte

Peligro

El Celta Fortuna llega con peligro al área rival.

2'
Primera parte

Casiii

Buena acción de Jairo en el área, pero un defensa evitó su disparo.

1'
Primera parte

Falta sobre Concha

El extremo fue derribado en el medio campo

1'
Primera parte

Inicio del partido

Rueda el balón en A Malata. Empieza sacando el Celta Fortuna.

Cinco minutos

Todo listo para que comience este derbi gallego entre el Celta Fortuna y el Celta Fortuna

A vestuarios

Se retira el Racing de Ferrol ante la ovación de su afición

Un Racing ambicioso

Después de su victoria frente al Arenas de Getxo y la derrota del Tenerife, el Racing quiere ir a por ese liderato del Grupo 1 de la Primera Federación.

Regreso

Además de volver a medirse al filial celeste, el conjunto verde regresa al lugar donde se germinó ese ascenso después de caer contra el Nàstic de Tarragona.

Reencuentro

El Racing vuelve a medirse contra un Celta Fortuna, que le trae muy buenos recuerdos, ya que contra ellos logró el ascenso a Segunda División hace tres temporadas.

Las palabras de Álvaro Ramón

El lateral racinguista habló sobre la importancia de de este derbi, así de como la posibilidad de recibir su quinta amarilla.

Ovación racinguista

Salta el Racing a calentar con una sonora ovación de su afición

La previa

Tras la derrota del Tenerife, el Racing de Ferrol se puede poner líder si vence al Celta Fortuna. Lee la claves de este encuentro.

Porteros al campo

Los metas de los dos equipos ya están realizando ejercicios de calentamiento

El once del Fortuna

Fredy apuesta por Coke Carrillo, Anxo Rodríguez, Pablo Meixús, Jaime Vázquez, Pablo Gavian, Hugo Burcio, Andrés Antañón,Joel López , Hugo González, Bernard Somuah y Óscar Marcos

El once  del Racing 

Pablo López alineó a Parera; Migue Leal, Edgar Pujol, Saúl, Álvaro Ramón; Gorostidi, Tejera; Concha, Jairo, Pascu y Álvaro Giménez 

Desembarco verde 

La afición racinguista lleva todo el día tiñendo de verde Vigo.

Bienvenid@s

¡¡Buenas tardes a tod@s!! Falta una hora para que comience este Celta Fortuna-Racing de Ferrol, que se disputará en Balaídos

