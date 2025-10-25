Celta Fortuna-Racing de Ferrol: un derbi de altura

Pascu conduce la pelota ante Ger Nóvoa en el partido contra la Ponferradina DANIEL ALEXANDRE

Llega para el Racing la semana más importante de lo que va de temporada, un tramo que incluso puede condicionar lo mucho que aún queda por jugar. En el plazo de siete días, el equipo ferrolano, segundo clasificado del grupo 1 de Primera RFEF, se enfrentará al tercero y al primero. Y, entre medias, se jugará el pase a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Pero, paso a paso, lo primero es el partido que lo mide al Celta Fortuna en la tarde del sábado –16.15 horas, Balaídos–, en el que aspira a conseguir una victoria que le haga suceder en el liderato al Tenerife, su próximo rival liguero.

A la tercera buscará el cuadro verde su primera victoria de este campeonato en un derbi gallego. Tras perder frente al Lugo y empatar ante el Ourense CF, su intención ahora es la de derrotar al filial celeste –en teoría el más exigente de todos los rivales autonómicos a los que se ha enfrentado, porque es candidato a estar entre los mejores hasta el final del campeonato– para demostrarse a sí mismo y a los demás que va muy en serio. Ya lo ha dejado entrever con los dos triunfos que viene de encadenar, pero en los dos compromisos liguero que vienen ahora espera que quede totalmente claro.

Será la segunda vez que ambos se enfrenten esta temporada y, aunque la primera no pasó de ser un amistoso –eso sí, en el marco del Trofeo Concepción Arenal y a solo una semana de que empezase el torneo liguero–, el 0-3 que se registró en A Malata deja algunas ganas de desquite. Además, será un partido muy diferente al de entonces, sobre todo por lo mucho que han cambiado los dos equipos a medida que ha ido avanzando el campeonato liguero.

Potencial

El encuentro se jugará en un escenario digno de una categoría superior, un estadio de Balaídos en el que el actual sentimiento racinguista salió a la luz con motivo de la derrota sufrida ante el Nàstic de Tarragona en una eliminatoria de ascenso a Segunda. Ahora, centenares de seguidores del equipo ferrolano volverán a desplazarse con la esperanza de que el resultado sea otro.

Solo un par de bajas en cada escuadra impedirán tanto a Celta B como al Racing presentarse a este duelo con sus mejores galas. De todas maneras, ambos tienen argumentos suficientes como para deparar uno de los mejores espectáculos de la categoría.