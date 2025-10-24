Mi cuenta

Más de un millar de aficionados del Racing de Ferrol estarán en Balaídos

El Celta ha informado de que este sábado se venderán en las taquillas del estadio vigués entradas a 15 para la grada visitante

Juan Quijano
Juan Quijano
24/10/2025 17:14
La afición racinguista ya se desplazó en masa a Lugo
La afición racinguista ya se desplazó en masa a Lugo
CEDIDA

Finalmente han sido cerca de 1.100 los aficionados del Racing que  compraron su entrada, a un precio de quince euros, para ver, desde la grada del estadio de Balaídos reservada a la afición visitante, el partido de la novena jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF que va a enfrentar este sábado el equipo ferrolano con el Celta Fortuna.

Además, el Celta ha informado esta mañana de que en las taquillas del estadio vigués se venderán este sábado localidades para esa grada visitante, a un precio de quince euros. Esta venta solo se hará a seguidores que se identifiquen como racinguistas, ya sea por su vestimenta o porque presenten el carnet de abonado.

De esta manera, la presencia de la afición racinguista será notable durante el partido contra el Celta Fortuna.

