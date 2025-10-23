Últimos detalles del desembarco del Racing de Ferrol

Los aficionados del Racing están respondiendo a gran nivel EMILIO CORTIZAS

El racinguismo ultima los detalles de su desembarco en Vigo. Después de que muchos aficionados del equipo ferrolano hayan pasado tanto el miércoles como el jueves por las oficinas del club ferrolano en A Malata para adquirir, a un precio de quince euros, su entrada para presenciar desde la grada destinada a la afición visitante del estadio de Balaídos el partido que enfrentará al cuadro verde con el Celta Fortuna, en la mañana de este viernes se cerrará este período de compra.

De esta manera, hasta las 12.00 horas de ese día permanece abierto el plazo para que todas aquellas personas que hayan hecho su preinscripción para hacerse con una de los billetes facilitada por el Celta puedan adquirirla. De esta manera, se espera que sean unos cientos los seguidores de la escuadra de la ciudad naval los que se desplacen a Vigo a presenciar el compromiso de la novena jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF y animan a la escuadra dirigida por Pablo López a sumar los tres puntos en juego ante el que ahora es el tercer clasificado liguero.

Además, el club ferrolano tiene separada una remesa de entradas destinada a las personas que no hicieron la reserva y que finalmente vayan a acudir a Vigo para presenciar el encuentro en el campo de Balaídos. Estas localidades, también a un precio de quince euros, se venderán hasta agotar las existencias. De esta manera, se espera que finalmente la presencia de racinguistas en el estadio olívico sea tan grande que la haga mayoritaria en el estadio de Balaídos ante una parroquia local que suele acudir en menor número a los partidos que juega el filial de la escuadra celeste.

Precedente

Después que más de dos mil aficionados se desplazasen al Anxo Carro de Lugo para animar a la escuadra de la ciudad naval en el partido de la cuarta jornada liguera que lo enfrentó a cuadro rojiblanco, en esta ocasión se espera un seguiniento similar de seguidores racinguistas. Será la manera de volver a demostrar la comunión que existe entre el equipo ferrolano y su afición, una relación fortalecida precisamente en un partido disputado hace más tres años en Balaídos.

Además, para los que quieran a acudir el sábado a otras zonas del estadio a presenciar el partido, la venta de localidades también está abierta a través de la página web oficial de la escuadra olívica. Será otra de las formas de dar forma al desembarco verde en este enfrentamiento liguero.