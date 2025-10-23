El Racing de Ferrol ya conoce el horario de su partido contra el Zamora

Once titular del Racing en el partido contra el Guadalajara DANIEL ALEXANDRE

El partido que enfrentará al Racing con el Zamora con motivo de la duodécima jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF se jugará a las 17.45 horas del domingo 16 de noviembre.

El encuentro, que se disputará en el campo de A Malata, pondrá a fin a esta fecha del campeonato liguero. Tras ella sólo quedarán siete para el final de la primera vuelta del torneo de la regularidad.

El cuadro verde, que por ahora no conoce la derrota jugando como local, espera seguir con esta racha en sus próximos partidos en casa,