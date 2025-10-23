Mi cuenta

Diario de Ferrol

Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol ya conoce el horario de su partido contra el Zamora

El encuentro, correspondiente a la duodécima jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF, se jugará en el campo de A Malata

Juan Quijano
23/10/2025 17:26
Once titular del Racing en el partido contra el Guadalajara
Once titular del Racing en el partido contra el Guadalajara
DANIEL ALEXANDRE

El partido que enfrentará al Racing con el Zamora con motivo de la duodécima jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF se jugará a las 17.45 horas del domingo 16 de noviembre.

El encuentro, que se disputará en el campo de A Malata, pondrá a fin a esta fecha del campeonato liguero. Tras ella sólo quedarán siete para el final de la primera vuelta del torneo de la regularidad.

El cuadro verde, que por ahora no conoce la derrota jugando como local, espera seguir con esta racha en sus próximos partidos en casa,

