Álvaro Ramón, defensa del Racing de Ferrol: "El Celta Fortuna tiene jugadores que, si tienen el día, te pueden ganar el partido"

Álvaro Ramón, a la izquierda, se estrenó con la camiseta del Racing ante el Arenas de Getxo Emilio Cortizas

"No creo que el Celta Fortuna esté en un mal momento -lleva un empate y una derrota en sus últimos dos encuentros-. No hay que fiarse porque tiene jugadores con mucha calidad que pueden tener el día y ganar el partido", así de contundente fue Álvaro Ramón, en la previa del duelo de este sábado ante el filial celeste. El lateral es consciente de la dificultad de este duelo y sabe que "hay que estar concentrados en lo nuestro y no pensar que es un rival fácil, porque no lo es".

Y es que el conjunto vigués ocupa la tercera posición, tras un gran inicio de campeonato en el que, como es habitual, está dando continuidad a su estilo de juego que es "de tocar mucho el balón y salir desde atrás jugando". Además, este duelo se disputará en Balaídos, un estadio en "el que nos haría mucha ilusión ganar, pero para conseguirlo hay que estar al cien por cien".

Asimismo, esta no será la primera vez que Racing y Fortuna se vean las caras, ya que se enfrentaron el en Concepción Arenal, en el que los visitantes salieron triunfadores. Con todo, Álvaro Ramón le resta importancia porque "ese era un duelo de pretemporada. Ahora nos estamos jugando lo que es de verdad", indicó y añadió que "veníamos de toda la plantilla nueva, el cuerpo técnico también y ellos se conocen desde benjamines, juegan juntos y saben lo que hace cada uno. Va a ser muy diferente".

Y tanto que será así, pues el conjunto de la ciudad naval llega tras encadenar dos victorias seguidas, algo que "nos pone muy contentos y nos da más ganas para afrontar este complicado encuentro". Además, ante el Arenas de Getxo lograron corregir esos malos inicios que "nos obligaba a remar durante todo el partido".

Él tuvo gran parte de culpa en este buen comienzo, ya que fue el autor de uno de los tres tantos que anotó su equipo cuando apenas habían transcurrido 20 minutos, algo que "me alegró mucho. Me puse muy contento por marcar mi primer gol con el Racing en A Malata". No obstante, también hubo una parte negativa y es que vio su cuarta tarjeta amarilla, algo que le puede condicionar este fin de semana, pero él le restó importancia porque "aunque en ese momento me dolió la tarjeta porque sabía que era mi cuarta, pero no lo hago adrede. Son acciones de partido en las que no piensas. A este voy a ir a darlo todo, y si me la sacan, pues mala suerte".

Eso puede provocar que pierda su sitio en un once inicial que cada vez está más caro. Sin embargo, Álvaro Ramón reconoció que "no pienso en eso. La verdad es que todo el mundo está trabajando muy bien. Cada partido cambia la alineación y cada jugador que sale lo hace muy bien. Al final, nos apretamos los unos a los otros y eso es muy positivo", sentenció.