Una redención “afortunada” del Racing de Ferrol tras la conjura de Balaídos

A pesar de que Balaídos trae recuerdos amargos al Racing de Ferrol por ese ascenso fallido en 2022 tras caer contra el Nàstic de Tarragona, que fue el germen de lo que vendría una temporada después, lo cierto es que el Celta Fortuna provoca todo lo contrario. Y es que el filial celeste fue el rival ante el que el cuadro dirigido por Cristóbal Parralo recogió unos frutos muy dulces después de una campaña caótica en la que la primera posición del Grupo 1 de la Primera Federación no se resolvió hasta la última fecha.

Ese 27 de mayo de 2023, el conjunto de la ciudad naval y la escuadra dirigida por Claudio Giráldez se citaron en A Malata para cerrar una liga que estaba muy abierta. Mientras que los locales se jugaban ser primeros y ascender de manera directa –superaban por un solo punto al Alcorcón, que jugaba en casa ante el San Sebastián de los Reyes, que luchaba no descender–, los visitantes querían hacerse con los tres puntos para jugar los playoffs, después de toda la temporada en esos puestos.

Fruto de todo ello, reinó la igualdad durante todo el choque para angustia de la parroquia local. Por suerte, esta pudo respirar en el minuto 79 cuando Jaume Jardí anotó el primer tanto del encuentro, tras un centro medido de Carlos Vicente. Esa diana llevó a la locura a la afición, a los jugadores y al cuerpo técnico, personificado en Cristóbal y su recordada carrera por dentro del campo.

Pero la cosa no acabó ahí, ya que casi al final del choque, en el 90, tanto Jardí como Vicente volvieron a ser protagonistas al poner el 2-0 en el luminoso para instaurar definitivamente el estado de felicidad en Ferrol. Y es que el Racing volvió a Segunda División después de quince largos años. Con ese tanto se cerró la herida que se había abierto un año antes en un Balaídos lleno de racinguistas que, a pesar del duro golpe, estuvieron animando a los suyos tras el final del encuentro.

Ese enfrentamiento contra el Celta Fortuna, además de por ser el último, quizá sea el más recordado por todo lo que trajo. Pero hubo más duelos antes, ese mismo año, sin ir más lejos, el encuentro de la primera vuelta lo disputaron en el estadio vigués y se lo llevaron los locales por un solitario tanto de un Iker Losada, que una campaña más tarde vestiría la elástica verde.

Esa fue la última vez que la formación ferrolana jugó en ese estadio y la última que perdió contra el Fortuna. En los otros 30 duelos, la balanza favorecía mucho al Racing, con 19 victorias y siete empates. Es más, esa última visita puso fin a una racha de cinco triunfos seguidos verdes, entre los que destacó un 5-0 en A Malata –logrado el 19 de noviembre de 2021– o los tres duelos en Barreiro, en los que el cuadro de la ciudad naval anotó cuatro goles y no encajó ninguno. Pero esa no fue su racha de victorias más larga. Para ello hay que remontarse entre la temporada 2009-2010 y la 2016-17, en la que encadenó ocho seguidos.

Pero todo ello es agua pasada. Ahora han cambiado muchas cosas, pero siempre quedará en la memoria de todos los racinguistas ese 5 de junio de 2020 y ese 27 de mayo de 2023 en los que Balaídos, primero, y el Celta Fortuna, después, cambiaron la historia verde.