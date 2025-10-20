El Racing de Ferrol mejora... pero quiere más

Pascu celebra la consecución de un gol EMILIO CORTIZAS

No solo a nivel de resultados el Racing está mejorando –la victoria sobre el Arenas le hace enlazar, por primera vez en lo que va de campeonato, cuatro jornadas sin perder–, sino que su rendimiento sobre el terreno de juego lo está haciendo. “Desde el primer día hasta ahora, el equipo ha mejorado y ha cambiado... y es con lo que nos tenemos que quedar”, explica Pascu, bigoleador racinguista en el último partido, mientras que su compañero Migue Leal percibe que “poco a poco nos vamos encontrando mejor sobre el campo y seguro que vamos a ir a más, porque todo es un proceso”.

De todas maneras, la escuadra de la ciudad naval es consciente de que aún tiene cosas que corregir a pesar de victorias como la última. “De cada partido intentamos sacar mejoras”, apunta Pascu. Por ejemplo, cree que “tenemos que aprender la gestión de la segunda parte”, algo que Migue Leal resume en que “al rival le dimos más de lo que debíamos. Teníamos que haber tenido más calma”. Sin embargo, lo que nota es que “vamos en una línea ascendente y progresando, que es lo lógico en una liga tan larga”.

Además, los últimos encuentros han servido para ver el fondo de armario que el cuadro verde tiene en todas las posiciones –en defensa, en el centro del campo, en las bandas y en la delantera–, lo que ha permitido al técnico Pablo López ir repartiendo minutos entre los jugadores que dirige. “El ‘mister’ tiene a todo el mundo enchufado. Las competiciones las ganan los equipos y cuanto más gente haya preparada mucho mejor para el equipo para cuando vengan sanciones, lesiones...”.

Asentado en la segunda plaza de la clasificación, a dos puntos del liderato y con cinco de renta sobre los puestos que ya no clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda, el equipo ferrolano se presenta ahora a los partidos que lo van a enfrentar a Celta Fortuna (tercero) y Tenerife (líder) con la esperanza de salir reforzado de ellos. “Llegamos en un buen punto de forma, con las sensaciones de decir que el Racing está aquí y que queremos hacer una buena competición”, destaca Migue Leal, mientras que Pascu reitera que “solo nos enfocamos en nosotros mismos y solo pensamos en cada partido; ahora toca el Celta Fortuna...

Además, el hecho de jugar en Balaídos supone un aliciente para la

plantila racinguista –“para cualquiera siempre es mejor jugar en un estadio de Primera”, dice un Migue Leal que allí consiguió un ascenso a Segunda cuando estaba en el filial del Villarreal–. Pero, más allá del escenario en el que se juegue el partido, lo importante será sumar otros tres puntos para la cuenta verde para, de esta manera, seguir dando pasos adelante en la formación de la escuadra verde.

Será la manera de ir acercándose a un mejor nivel con el que la escuadra de la ciudad naval persigue acabar estando entre los mejores al final para luchar por el ascenso.