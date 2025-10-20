El racinguismo prepara otro desembarco

La afición verde se desplazará en masa a Vigo EMILIO CORTIZAS

Ningún racinguista se quiere perder el partido de la novena jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF que enfrentará el sábado al equipo ferrolano y al Celta Fortuna. Después de que el club vigués decidiese cambiar de Barreiro a Balaídos el escenario del encuentro, y de no limitar el número de entradas, a un precio de quince euros, que facilitará a los seguidores del cuadro verde para que vean el encuentro desde la grada destinada a la afición visitante, la entidad ferrolana abrió un plazo de inscripción para todos los interesados en acudir a este compromiso.

Una vez cerrado este martespor la tarde el plazo de preinscripción, y a pesar de que no se han dado cifra concretas, son muchos los aficionados del cuadro verde que hicieron saber su voluntad de ir –tanto las peñas racinguistas como aficionados en particular mostraron su intención de desplazarse a Vigo para presenciar el enfrentamiento entre el tercer y el segundo clasificado–.

Así que el Racing está ahora a la espera de saber cuántos billetes le facilitará el Celta. Lo que está claro es que, igual que pasó en el derbi que enfrentó al cuadro verde con el Lugo, el desplazamiento de la afición racinguista se prevé muy numeroso. Si en el Anxo Carro más de la mitad de los que estaban presentes animaban a la escuadra de la ciudad nava, en esta ocasión se espera que sea algo parecido.

Venta

Será a partir de este miércoles –pero también en las jornadas de jueves y viernes– cuando las personas que se hayan preinscrito puedan retirar sus entradas. La compra de las entradas solo podrán materializarse de manera presencial –las oficinas del club abren de lunes a jueves de 10.00 a 16.30 y el viernes entre las 10.00 y las 13.30 horas–.

Además, para su adquisición será necesario presentar el DNI. De esta manera, el racinguismo prepara su segundo desmbarco de la temporada tras el que realizó a Lugo en el mes de noviembre con centenares de viajeros.