Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: "Estos inicios de partido son los que uno desea siempre"

Pablo López, a la izquierda, conversa con el asistente Emilio Cortizas

Después de varios inicios de partido no del todo buenos del Racing de Ferrol, en los que fue dominado y encajó goles, hoy contra el Arenas Club de Getxo sucedió todo al revés. Los de Pablo López salieron a mandar desde el inicio y apenas habían pasado 20 minutos cuando dominaban 3-0. "Fue un inicio soñado de partido porque luego te ayuda a manejarlo a tu antojo", dijo el técnico, al tiempo que reconoció que "la segunda mitad no nos dejó satisfechos. Queríamos llegar a finalizar y estuvimos imprecisos, y ellos tienen mucho peligro a la contra".

Aun así, el preparador recalcó que ese comienzo es el que se debe tener siempre, ya que "empezar así nos dio confianza, aunque luego nos hizo ser un poco imprecisos porque la gente empieza a mirar si da la asistencia o si marca. Entonces, no estoy tan contento por ese tramo de partido, pero aun así tuvimos ocasiones para meter el cuarto como la de Pascu al larguero o la de Concha, que sacan bajo palos".

Y es que sus jugadores demostraron esa ambición y esas ganas de ir a por más teniendo una ventaja de tres goles, algo que le gusta mucho porque "era un partido contra un rival complicado, que no tenía nada que perder, y los jugadores salieron muy atentos y con carácter".

Variaciones tácticas

En eso también influyó en que para él no hay ni titulares ni suplentes. En este duelo, sentó a Gorostidi, que había jugado todo, para dar entrada a Gelardo y controlar más el juego. Y su plan funcionó, ya que "creíamos que para este partido nos venía bien su movilidad y la pausa de Tejera". Con todo, aseguró que "acertamos porque el resultado fue bueno, pero si hubiesen jugado otros también hubiésemos ganado".

Asimismo, reveló que ese buen rendimiento se produce por esa incertidumbre por saber quién va a jugar. Y es que no suele pensar la alineación "hasta el día del partido porque queremos ver cómo están los jugadores y cómo han jugado los últimos partidos. Sirve para que todos estén enchufados".

Por último, Pablo López, como es habitual, agradeció el apoyo de A Malata por el esfuerzo realizado. El técnico considera que "la afición está contenta con el equipo, con el carácter que tiene y por eso se ilusiona y pide que vayamos a por más goles, pero nosotros somos los que tenemos que manejar estos partidos y pensar en lo que sea mejor para el equipo", indicó.