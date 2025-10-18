El Racing de Ferrol resuelve en un abrir y cerrar de ojos (3-1)

El Racing celebra uno de los tres goles que marcó en la primera parte Emilio Cortizas

Poco más de un cuarto de hora necesitó el Racing para encadenar su segunda victoria y confirmar que esta temporada está llamado a pelear con los mejores. Esta vez, en el partido que lo enfrenta al Arenas de Getxo, a la escuadra de la ciudad naval no le hizo falta verse por detrás en el marcador para reaccionar y sacar lo mejor de sí mismo, sino que empezó de manera arrolladora para enlazar tres goles y asegurarse los tres puntos.

Fue una demostración del potencial que tiene que le hace estar llamado a pelear no solo por meterse en los playoffs de ascenso a Segunda, sino a luchar por algo más a final de campeonato regular en el que se encuentra.

Por fin, al quinto intento, el Racing se puso por delante en un partido jugado en A Malata. Además lo hizo por partida doble y en menos de cinco minutos –primero, después de que Pascu recuperase la pelota y, tras conducirla, finalizase con un tiro desde la frontal que superó al meta visitante; y después, cuando este mismo futbolista remachó a la red un centro de David Concha desde la derecha–.

Así que en un abrir y cerrar de ojos el partido ya estaba encarrilado... y prácticamente resuelto cuando poco después de cumplirse el cuarto de hora de encuentro Álvaro Ramón anotase el tercero.

Tan mal se le habían puesto las cosas al Arenas que su entrenador optó por realizar un par de cambios cuando apenas se habían jugado veinte minutos. Pero, más que para provocar que su equipo adelantase líneas --que también–, sobre todo para despertarlo después que pareciese haber empezado el partido dormido.

Entre eso y la lógica relajación del cuadro verde por lo que ya había conseguido, el cuadro vizcaíno se presentó con cierto peligro ante la meta racinguista, pero sin ser capaz de meter sus disparos entre los palos.

Entró entonces el duelo en una fase en la que el cuadro verde, en vista de la renta que ya había acumulado, bajó su tensión, lo que incluso lo llevó a cometer errores que pudieron costarlo caro. Pero enfrente el Arenas no era capaz de aprovecharlos y, además, su endeblez defensiva hacía que su adversario estuviese cerca de marcar –lo hizo, pero el gol fue anulado– cada vez que se acercaba a la meta rival.

Tensión

Entre la ventaja que tenía en el marcador y que su adversario tampoco lo apretaba en exceso, el Racing entró a la segunda parte con una falta de tensión que pudo haberle costado caro. Así que, para tratar de que el encuentro recuperase la placidez por la que estaba discurriendo, el entrenador racinguista empezó a realizar cambios que le hiciesen el Racing recuperar el ritmo y, a ser posible, marcar un nuevo gol para que la tarde fuese más cómoda de lo que ya era.

A pesar de que el Arenas trató de llevar la iniciativa en busca de la portería racinguista, en realidad no demostró tener muchas ideas de cómo hacerlo. No como el Racing, que a poco que era capaz de hilvanar un par de retazos de la capacidad que tienen sus futbolistas –sobre todo los más ofensivos– creó peligro como en un par de acciones en las que Álvaro Giménez rondó el gol.

Sin embargo, la insistencia del cuadro visitante le hizo no quedarse a cero después de que Sustatxa marcarse con su tiro desde fuera del área.

Quedaban poco más de cinco minutos para el final del encuentro y en ese tiempo al Arenas le dio tiempo para estrellar un lanzamiento en el larguero –por medio de Verde– y presentarse en un par de ocasiones en los aledaños de la portería racinguista.

Sin embargo, la distancia era demasiada como para que el resultado llegase a correr peligro, así que el Racing se quedó con triunfo que había resuelto en poco más de un cuarto de hora, lo que hizo que a partir de ahí ya bajase el ritmo. Pero lo principal ya estaba conseguido y el cuadro verde aumentar su buena racha para mantenerse en la zona alta de la tabla clasificatoria, a la estela del líder del torneo