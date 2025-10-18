Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

En Directo | Racing de Ferrol-Arenas de Getxo

El conjunto verde busca su segunda victoria consecutiva

Iago Couce
Iago Couce
18/10/2025 13:00
Directo Racing-Arenas de Getxo
Racing de Ferrol
3-0
Arenas de Getxo
69'
Segunda parte

Tarjeta para el Arenas

Amarilla para Galder

68'
Segunda parte

Más control del Racing

El conjunto de Pablo López vuelve a tomar el control del partido

66'
Segunda parte

Cambio en el Arenas

Pablo García deja su puesto a Galder

66'
Segunda parte

Cambios en el Racing

Se marchan Antón Escobar y Álvaro Ramón y entran Artetxe y Álvaro Giménez.

63'
Segunda parte

Poco ritmo

La revisión de la roja le ha quitado mucho ritmo al encuentro

60'
Segunda parte

La decisión

Tras verlo en el VAR, el colegiado le quita a la roja a Pablo García y le muestra la amarilla.

57'
Segunda parte

Roja para el Arenas

Expulsado Pablo García por una dura entrada sobre Migue Leal. Están revisando la acción.

56'
Segunda parte

Pascuuuuu

A punto de firmar el hat trick el '10' racinguista, pero su disparo se topó con el larguero.

55'
Segunda parte

Cambio en el Racing

Mueve el banquillo Pabló López. Quita a Tejera, con amarilla, y mete a Gorostidi.

54'
Segunda parte

Otra disparo desviado

Ahora lo intentó Verde, pero sin suerte.

53'
Segunda parte

Flojito

Remate manso de Troncho, que detiene sin problemas Parera

52'
Segunda parte

Muy alto

La falta botada por Troncho se marcha muy desviada

50'
Segunda parte

Otra tarjeta para el Racing

Tejera derriba a Diocou, que se marchaba solo hacia la portería de Parera

49'
Segunda parte

Tarjeta para el Racing

Álvaro Ramón ve su la amarilla. Es la cuarta que recibe esta campaña

47'
Segunda parte

Muy desviado

Disparo de Multiva que se marcha muy alto

46'
Segunda parte

Cambio en el Arenas

Entró Troncho y se marchó Lartitegi

46'
Segunda parte

Empieza la segunda parte

Vuelve a rodar el balón en A Malata

45+10'
Primera parte

Descanso en A Malata

Final de la primera parte. Los dos equipos marchan a vestuarios.

45+8'
Primera parte

Desviado

Remate muy desviado de Migue Leal.

45+7'
Primera parte

Decisión

El colegiado no pita la pena máxima, por lo que se sacará el córner.

45+5'
Primera parte

Posible penalti sobre Escobar

El delantero de Nigrán es derribado dentro del área, pero el colegiado no señaló nada. Con todo, va a revisar la jugada.

45+4'
Primera parte

Decisión

El colegiado no concede el gol de ' A Quenlla de Nigrán'

45+3'
Primera parte

Revisión

El árbitro está revisando la acción.

45+2'
Primera parte

Gol anulado

Gol anulado a Antón Escobar.

45'
Primera parte

Añadido

Se jugarán cinco minutos más en esta primera parte

44'
Primera parte

Tarjeta

Amarilla para Diocou por una falta sobre Parera.

43'
Primera parte

Otro acercamiento

El Racing busca el cuarto antes del descanso

40'
Primera parte

Jugadón del Racing

A punto de marcar Migue Leal tras una asistencia de tacón de Antón Escobar. Se está gustando el Racing en ataque.

38'
Primera parte

Saque de esquina

Otro córner para el Arenas, que despeja sin problemas la defensa racinguista.

37'
Primera parte

Otra llegada del Arenas

A punto de marcar de chilena Diocou

36'
Primera parte

Nueva falta

Ahora es Saúl quien comete una infracción en el centro del campo.

35'
Primera parte

Desviado

El lanzamiento de Lartitegi se marcha muy desviado

34'
Primera parte

Falta peligrosa

Tejera derriba a un rival en la frontal del área, tras una pérdida de Gelardo.

32'
Primera parte

Gran internada

Buena acción de Migue Leal, que se plantó solo en el área, pero le robaron la bola antes de que pudiese disparar.

29'
Primera parte

Paradón

Doble parada de Anartz a tiros de Pascu y Concha. Sigue apretando el Racing.

27'
Primera parte

Fueraaa

A punto de marcar Collado, pero su disparo se fue ligeramente desviado

25'
Primera parte

Mejoría

Los cambios le han sentado bien al Arenas de Getxo, que ahora domina el partido.

24'
Primera parte

Sin peligro

Solventa muy bien la situación la zaga racinguista

23'
Primera parte

Primer córner

Saque de esquina a favor del Arenas de Getxo

22'
Primera parte

Muy desviado

El remate de Collado se marcha muy desviado.

21'
Primera parte

Doble cambio

Jon Erice no está nada contento con su equipo y realiza una doble sustitución. Entran Collado y Sustatxa. Salen Borikó Saká y Jorge Luis

18'
Primera parte

Goooooooooool del Racing

Marca Álvaro Ramón. Gran centro de Migue Leal, que Pascu no fue capaz de remata, pero el balón cayó en las botas del lateral izquierdo verde que no perdonó.

15'
Primera parte

Primera posesión larga del Arenas de Getxo

El conjunto de Jon Erice está recuperando la compostura.

13'
Primera parte

A por todas

El Racing busca el tercero, ante un Arenas de Getxo que apenas da cruzado el centro del campo.

10'
Primera parte

Comodidad

El Racing está muy cómodo sobre el terreno de juego. Está controlando el tempo del partido a la perfección.

8'
Primera parte

Falta sobre Tejera

El mediocentro fue derribado cuando cruzó la divisoria.

7'
Primera parte

Provindencial Saúl

Pérdida en zona peligrosa de Tejera, que el hoy central del Racing corrigió muy bien.

6'
Primera parte

La jugada

Gran centro de David Concha, que Pascu se encargó de meter en la portería con un gran remate

5'
Primera parte

Goooooooooooooooooooool del Racing

Otra vez Pascu. Como está el '10' verde

4'
Primera parte

Al ataque

El gol le ha dado mucha confianza al Racing, que está moviendo el balón a su antojo.

2'
Primera parte

Goooooooool del Racing

Marca Pascu. El '10' se lo guisó y se lo comió. Robó el balón en campo contrario, avanzó hacia la meta rival y con un toque sutil batió a Anartz.

1'
Primera parte

Presión

Sale a morder el Racing.

1'
Primera parte

Rueda el balón

Comienza el partido en A Malata. El Racing ataca hacia Fondo Sur. 

A vestuarios

Los dos equipos abandonan el césped de A Malata para ultimar detalle para el inicio del partido.

Un equipo remontador

El Racing ya ha dado la vuelta a tres partidos para conseguir la victoria. Todas las remontadas llegaron en la segunda parte.

Líder en el otro grupo

Si el Racing jugase en el otro grupo, sería el líder. Descubre los números del Grupo 2 de Primera Federación.

Un horario peculiar

Esta no es la primera vez que los futbolistas del Racing juegan a las 14.00 horas. Descubre las claves que da la nutricionista del club, Alicia Villegas, para dar tu máximo rendimiento en este horario.

Calentamiento

Salta el Racing y el Arenas a hacer los ejercicios previos al partido

Un multiusos

En este encuentro, Saúl García se volverá a desempeñar como central, un puesto en el que se estrenó con el Racing la semana pasada. 

Las bajas

El Racing no podrá contar con uno de sus máximo goleadores, Álex Zalaya, que sufrió una rotura muscular ante el Osasuna Promesas.

Palabras del míster

El técnico del Racing, Pablo López, señaló en la previa que resultados como el del Osasuna Promesas ayudan al equipo a crecer. Lee sus palabras.

El Once del Arenas de Getxo

El cuadro vasco, por su parte. Saldrá con: Anartz; Sillero, Mutilva, Paul Álvarez, Pablo García; Matheus, Verde, Saká, Diocou; Lartitegi y Jorge Luis.

El Once del Racing

Ya tenemos la alineación del conjunto verde. Saldrá con Parera; Migue Leal, Édgar, Saúl García, Álvaro Ramón; Gelardo, Tejera; Concha, Jairo, Pascu y Escobar.

La previa

El Racing de Ferrol busca su segundo triunfo consecutivo, tras el conseguido en Tajonar ante el Osasuna Promesas. El Arenas de Getxo, por su parte, sólo ha ganado uno de sus últimos cinco duelos. Descubre más datos sobre este choque.

Bienvenid@s

¡Hola a tod@s! Falta una hora para que comience este Racing de Ferrol-Arenas de Getxo

Te puede interesar

El ideal gallego

Así fue la presentación de Pablo López, nuevo entrenador del Racing de Ferrol, con muchos titulares de Ansede
Redacción
El ideal gallego

Así fue el adiós de Carlos Mouriz del Racing de Ferrol
Redacción
El ideal gallego

En directo: Gala del 25 aniversario de Diario de Ferrol en el teatro Jofre
Marta Corral
El ideal gallego

Todos los resultados de la jornada electoral en Diario de Ferrol
Redacción