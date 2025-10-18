En Directo | Racing de Ferrol-Arenas de Getxo
El conjunto verde busca su segunda victoria consecutiva
Tarjeta para el Arenas
Amarilla para Galder
Más control del Racing
El conjunto de Pablo López vuelve a tomar el control del partido
Cambio en el Arenas
Pablo García deja su puesto a Galder
Cambios en el Racing
Se marchan Antón Escobar y Álvaro Ramón y entran Artetxe y Álvaro Giménez.
Poco ritmo
La revisión de la roja le ha quitado mucho ritmo al encuentro
La decisión
Tras verlo en el VAR, el colegiado le quita a la roja a Pablo García y le muestra la amarilla.
Roja para el Arenas
Expulsado Pablo García por una dura entrada sobre Migue Leal. Están revisando la acción.
Pascuuuuu
A punto de firmar el hat trick el '10' racinguista, pero su disparo se topó con el larguero.
Cambio en el Racing
Mueve el banquillo Pabló López. Quita a Tejera, con amarilla, y mete a Gorostidi.
Otra disparo desviado
Ahora lo intentó Verde, pero sin suerte.
Flojito
Remate manso de Troncho, que detiene sin problemas Parera
Muy alto
La falta botada por Troncho se marcha muy desviada
Otra tarjeta para el Racing
Tejera derriba a Diocou, que se marchaba solo hacia la portería de Parera
Tarjeta para el Racing
Álvaro Ramón ve su la amarilla. Es la cuarta que recibe esta campaña
Muy desviado
Disparo de Multiva que se marcha muy alto
Cambio en el Arenas
Entró Troncho y se marchó Lartitegi
Empieza la segunda parte
Vuelve a rodar el balón en A Malata
Descanso en A Malata
Final de la primera parte. Los dos equipos marchan a vestuarios.
Desviado
Remate muy desviado de Migue Leal.
Decisión
El colegiado no pita la pena máxima, por lo que se sacará el córner.
Posible penalti sobre Escobar
El delantero de Nigrán es derribado dentro del área, pero el colegiado no señaló nada. Con todo, va a revisar la jugada.
Decisión
El colegiado no concede el gol de ' A Quenlla de Nigrán'
Revisión
El árbitro está revisando la acción.
Gol anulado
Gol anulado a Antón Escobar.
Añadido
Se jugarán cinco minutos más en esta primera parte
Tarjeta
Amarilla para Diocou por una falta sobre Parera.
Otro acercamiento
El Racing busca el cuarto antes del descanso
Jugadón del Racing
A punto de marcar Migue Leal tras una asistencia de tacón de Antón Escobar. Se está gustando el Racing en ataque.
Saque de esquina
Otro córner para el Arenas, que despeja sin problemas la defensa racinguista.
Otra llegada del Arenas
A punto de marcar de chilena Diocou
Nueva falta
Ahora es Saúl quien comete una infracción en el centro del campo.
Desviado
El lanzamiento de Lartitegi se marcha muy desviado
Falta peligrosa
Tejera derriba a un rival en la frontal del área, tras una pérdida de Gelardo.
Gran internada
Buena acción de Migue Leal, que se plantó solo en el área, pero le robaron la bola antes de que pudiese disparar.
Paradón
Doble parada de Anartz a tiros de Pascu y Concha. Sigue apretando el Racing.
Fueraaa
A punto de marcar Collado, pero su disparo se fue ligeramente desviado
Mejoría
Los cambios le han sentado bien al Arenas de Getxo, que ahora domina el partido.
Sin peligro
Solventa muy bien la situación la zaga racinguista
Primer córner
Saque de esquina a favor del Arenas de Getxo
Muy desviado
El remate de Collado se marcha muy desviado.
Doble cambio
Jon Erice no está nada contento con su equipo y realiza una doble sustitución. Entran Collado y Sustatxa. Salen Borikó Saká y Jorge Luis
Goooooooooool del Racing
Marca Álvaro Ramón. Gran centro de Migue Leal, que Pascu no fue capaz de remata, pero el balón cayó en las botas del lateral izquierdo verde que no perdonó.
Primera posesión larga del Arenas de Getxo
El conjunto de Jon Erice está recuperando la compostura.
A por todas
El Racing busca el tercero, ante un Arenas de Getxo que apenas da cruzado el centro del campo.
Comodidad
El Racing está muy cómodo sobre el terreno de juego. Está controlando el tempo del partido a la perfección.
Falta sobre Tejera
El mediocentro fue derribado cuando cruzó la divisoria.
Provindencial Saúl
Pérdida en zona peligrosa de Tejera, que el hoy central del Racing corrigió muy bien.
La jugada
Gran centro de David Concha, que Pascu se encargó de meter en la portería con un gran remate
Goooooooooooooooooooool del Racing
Otra vez Pascu. Como está el '10' verde
Al ataque
El gol le ha dado mucha confianza al Racing, que está moviendo el balón a su antojo.
Goooooooool del Racing
Marca Pascu. El '10' se lo guisó y se lo comió. Robó el balón en campo contrario, avanzó hacia la meta rival y con un toque sutil batió a Anartz.
Presión
Sale a morder el Racing.
Rueda el balón
Comienza el partido en A Malata. El Racing ataca hacia Fondo Sur.
A vestuarios
Los dos equipos abandonan el césped de A Malata para ultimar detalle para el inicio del partido.
Un equipo remontador
El Racing ya ha dado la vuelta a tres partidos para conseguir la victoria. Todas las remontadas llegaron en la segunda parte.
Líder en el otro grupo
Si el Racing jugase en el otro grupo, sería el líder. Descubre los números del Grupo 2 de Primera Federación.
Un horario peculiar
Esta no es la primera vez que los futbolistas del Racing juegan a las 14.00 horas. Descubre las claves que da la nutricionista del club, Alicia Villegas, para dar tu máximo rendimiento en este horario.
Calentamiento
Salta el Racing y el Arenas a hacer los ejercicios previos al partido
Un multiusos
En este encuentro, Saúl García se volverá a desempeñar como central, un puesto en el que se estrenó con el Racing la semana pasada.
Las bajas
El Racing no podrá contar con uno de sus máximo goleadores, Álex Zalaya, que sufrió una rotura muscular ante el Osasuna Promesas.
Palabras del míster
El técnico del Racing, Pablo López, señaló en la previa que resultados como el del Osasuna Promesas ayudan al equipo a crecer. Lee sus palabras.
El Once del Arenas de Getxo
El cuadro vasco, por su parte. Saldrá con: Anartz; Sillero, Mutilva, Paul Álvarez, Pablo García; Matheus, Verde, Saká, Diocou; Lartitegi y Jorge Luis.
El Once del Racing
Ya tenemos la alineación del conjunto verde. Saldrá con Parera; Migue Leal, Édgar, Saúl García, Álvaro Ramón; Gelardo, Tejera; Concha, Jairo, Pascu y Escobar.
La previa
El Racing de Ferrol busca su segundo triunfo consecutivo, tras el conseguido en Tajonar ante el Osasuna Promesas. El Arenas de Getxo, por su parte, sólo ha ganado uno de sus últimos cinco duelos. Descubre más datos sobre este choque.
Bienvenid@s
¡Hola a tod@s! Falta una hora para que comience este Racing de Ferrol-Arenas de Getxo