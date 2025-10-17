Sin límite de entradas para que la afición del Racing de Ferrol acuda a ver el partido contra el Celta Fortuna

La afición racinguista ya se desplazó en masa con motivo del partido ante el Lugo CEDIDA

Finalmente, será el estadio de Balaídos –y no el de Barreiro, que era el inicialmente previsto– el escenario en el que se jugará el partido que enfrentará a Racing y Celta Fortuna con motivo de la novena jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF.

De esta manera, el club vigués pone a disposición del ferrolano todas las entradas, a un precio de quince euros, que sean necesarias para presenciar el encuentro, fijado para las 16.15 horas del sábado 25 de octubre, desde la grada destinada a la afición visitante

El Racing, de cara a hacer una estimación de cuántas localidades va a necesitar, comunica a las personas interesadas en acudir al encuentro la necesidad de realizar una preinscripción hasta las 17.00 horas del próximo lunes. Este trámite se puede realizar tanto de manera presencial –el lunes, en las oficinas que el club ferrolano tiene en A Malata, de 10.00 a 16.30 horas– o de forma online –en el formulario habilitado en la página web–.

La compra de las localidades, que solo podrá efectuarse de manera presencial, se realizará en las jornadas de miércoles, jueves y viernes en horario de oficina –de lunes a jueves de 10.00 a 16.30 y el vienes entre las 10.00 y las 13.30 horas–.

Solo se venderán localidades a las personas que hayan realizado una reserva previa. Además, en el momento de adquirirlas deberán presentar su DNI para comprobar su identidad